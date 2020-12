PSG : Le mea culpa de Tuchel après la défaite contre l’OL

Publié le 14 décembre 2020 à 06:00

Le Paris Saint-Germain s’est incliné dans le choc de la 14e journée de Ligue 1 contre l’Olympique lyonnais. Thomas Tuchel a pris ses responsabilités après cette nouvelle contreperformance du PSG.

Thomas Tuchel assume après la défaite du PSG contre l’OL

Le Paris Saint-Germain n’est plus que 3e de Ligue 1. Dimanche, le PSG a perdu à domicile contre l’OL lors de la 14e journée du championnat. Un but de Tino Kadewere (0-1) a suffi aux Gones pour repartir avec les 3 points du Parc des Princes. Après la rencontre, Thomas Tuchel a fait son mea culpa. L’entraîneur allemand reconnaît sa part de responsabilités dans la défaite de Paris contre Lyon. « C’est ma faute. C’est ma responsabilité. Je ne m’y attendais pas du tout, c’est pour ça que je suis surpris de notre performance. Si j’avais eu ce sentiment hier, j’aurais fait des changements pour débuter avec une autre mentalité », a avoué le coach du PSG.

Des nouvelles de Neymar Jr et Diallo

Outre cela, Thomas Tuchel révèle également que ses joueurs ont besoin de repos. Avec le calendrier, les Parisiens doivent pratiquement jouer tous les trois jours. « J’ai vu une équipe très fatiguée. C’était pour moi clair. C’était un moment pour continuer, pour montrer à la concurrence qu’on est encore là. C’est dur de continuer à un niveau haut, avec les matches de Ligue des Champions. On a perdu des points comme des cadeaux », a déploré le technicien allemand. Celui-ci a également fait le point sur Neymar Jr et Abdou Diallo. Les deux joueurs sont sortis sur blessure durant le match. « Abdou c’est musculaire. Je ne sais pas pourquoi parce qu’il n’a pas joué contre Basaksehir. Pour Ney, je n’ai pas de nouvelles non plus pour l’instant. Il est avec les kinés, on verra les examens demain », a confié l’entraîneur parisien.













Par Ange A.