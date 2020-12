LOSC : L'Ajax Amsterdam pour les Dogues en Ligue Europa !

Publié le 14 décembre 2020 à 13:40

Le LOSC affrontera l'Ajax Amsterdam en seizièmes de finale de la Ligue Europa, une équipe leader de son championnat. Les Lillois avaient fini deuxièmes de leur groupe après avoir été en tête presque tout du long. Une défaite sur la pelouse du Celtic Glasgow (2-3) en clôture, les a vus céder la première place à l'AC Milan.

Ligue Europa : le LOSC contre l'Ajax !

En finissant deuxième de son groupe de Ligue Europa, le LOSC risquait de tomber sur un gros morceau reversé de Ligue des champions en seizièmes de finale. Le leader de la Ligue 1, après sa victoire contre Bordeaux (2-1), combinée à la défaite du PSG contre l'OL (0-1), a hérité d'un grand nom européen : l'Ajax Amsterdam. Tiré dans les derniers, le LOSC avait le choix entre deux clubs néerlandais, l'Ajax Amsterdam et le PSV Eindhoven. Ce sera l'Ajax pour le Lille OSC, leader d'Eredivisie devant le PSG Eindhoven. Une superbe affiche européenne pour les Nordistes. Christophe Galtier, l'entraîneur des Lillois espérait de son côté tomber contre Arsenal, "pour retrouver des têtes connues, Aubameyang, Pépé ou Gabriel". Ce ne sera pas le cas puisque les Gunners affronteront le Benfica Lisbonne. Match aller contre l'Ajax le 28 février, au stade Pierre-Mauroy.

Le tirage des seizièmes de finale de la Ligue Europa

Les rencontres des seizièmes de finale de Ligue Europa sont les suivantes : Wolfsberger (AUT) - Tottenham (ANG) ; Dynamo Kiev (UKR) - Club Bruges (BEL) ; Real Sociedad (ESP) - Manchester United (ANG) ; Benfica (POR) - Arsenal (ANG) ; Etoile Rouge de Belgrade (SER) - AC Milan (ITA) ; Royal Antwerp (BEL) - Glasgow Rangers (ECO) ; Slavia Prague (TCH) - Leicester City (ANG) ; RB Salzburg (AUT) - Villarreal (ESP) ; Sporting Braga (POR) - AS Roma (ITA) ; Krasnodar (RUS) - Dinamo Zagreb (CRO) ; Young Boys de Berne (SUI) - Bayer Leverkusen (ALL) ; Mölde (NOR) - Hoffenheim (ALL) ; Grenade (ESP) - Napoli (ITA) ; Maccabi Tel Aviv (ISR) - Shakthar Donetsk (UKR) ; LOSC (FRA) - Ajax Amsterdam (P-B) ; Olympiakos (GRE) - PSV Eindhoven (P-B). Les matches aller se dérouleront le 18 février 2021 et les matches retour le 25 février 2021.













Par Matthieu