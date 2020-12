Ligue 1 : L'UNFP dévoile les trois nommés pour le joueur du mois

Publié le 14 décembre 2020 à 21:34

L'UNFP (Union Nationale des Footballeurs Professionnels) a dévoilé les trois joueurs nommés pour le titre de joueur du mois en Ligue 1. Qui succèdera à Jonathan Bamba ?

Ligue 1 : Brest, Montpellier, et Monaco représentés

Comme chaque mois, l'UNFP a dévoilé la liste des joueurs nommés pour le titre du meilleur joueur Ligue 1 du mois de novembre 2020. Lauréat le mois dernier, le Lillois Jonathan Bamba devra remettre sa couronne à l'un des trois attaquants (comme souvent) nommés ce mois-ci. En effet, Irvin Cardona (Stade Brestois), Andy Delort (Montpellier HSC) et Kevin Volland (AS Monaco) ont été sélectionnés pour remporter ce titre individuel, décerné mensuellement depuis 2003. Pour l'anecdote, c'est Zlatan Ibrahimovic qui l'a remporté le plus de fois, avec ses 5 titres.

3 attaquants redoutables en novembre

En novembre, ces joueurs se sont montrés glaçants devant la cage. Kevin Volland a inscrit 5 buts (PSG x2, Bordeaux x2, Nîmes) et délivré 1 passe décisive. Andy Delort s'est montré décisif non seulement dans le jeu, mais aussi par le but à 4 reprises (Strasbourg x2, Bordeaux) et par la passe à 1 reprise. Enfin, Irvin Cardona a quant à lui trouvé le chemin des filets 4 fois (Lille, Saint-Étienne, Metz x2) et, comme ses concurrents, a également distribué 1 "assist". Qui sera élu joueur du mois de novembre ? Réponse à la fin du mois.













Par Clément