Montpellier HSC Mercato : L'Angleterre s'arrache Andy Delort !

Publié le 13 janvier 2021 à 11:30

La bonne saison que réalise le Montpellier HSC est dûe à un certain nombre d'éléments. Parmi ceux-là, l'attaque de feu guidée par le duo Laborde-Delort et qui pose problème à toutes les défenses de l'Hexagone. Des performances qui attisent forcément les convoitises, et aujourd'hui il semblerait que la Premier League soit amoureuse du dernier cité.

Le duo Laborde-Delort porte le Montpellier HSC

Nous avons tous en tête des duos d'attaquants prolifiques en Ligue 1. De Trezeguet-Simone à Neymar-Mbappé en passant par Fekir-Lacazette, notre championnat a souvent été gratifié d'associations de deux grands attaquants sur le front de l'attaque. Cette saison, il faut aller à Montpellier pour voir la tradition se perpétuer. Dans l'Hérault, le tandem composé de Gaetan Laborde et d'Andy Delort est le plus efficace cette saison en Ligue 1 et permet au Montpellier HSC de pointer à une huitième place quelque peu décevante mais les pensionnaires de la Mosson ne sont qu'à cinq points de l'AS Monaco, quatrième. Impliqué sur 26 buts des 31 buts inscrits par le MHSC, les deux attaquants sont forcément convoités lors du mercato. Ciblés par l'OM, il semblerait que l'international algérien (10 sélections, 2 buts) dispose néanmoins de plus de touches que son compère d'attaque.

Deux clubs de Premier League sur Delort

Auteur de huit buts cette saison en Ligue 1, Andy Delort a des talents de buteur indéniables qui intéressent outre-Manche, où il est déjà passé en 2014-15 sous les couleurs de Wigan. Selon Le Buteur, Wolverhampton, privé de Raul Jimenez pendant de longs mois, et Newcastle sont intéressés par les services de l'ancien attaquant Caennais. Des intêrets qui ne risquent pas de faire bouger le numéro 9 montpellièrain, qui clamait, au micro de Téléfoot, son envie de rester dans l'Hérault jusqu'à la fin de la saison afin de mener le Montpellier HSC en Europe : " Mais mon objectif est d’être européen avec Montpellier et j’espère remplir ma mission. Soit avant un départ soit avant la fin de ma carrière au MHSC. " La situation financière se dégradant de jours en jours au sein des clubs français, l'ancien buteur du TFC risque de ne pas pouvoir exaucer son rêve de disputer une coupe d'Europe avec Montpellier en cas de belle offre.













Par Chemssdine