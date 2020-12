ASSE Mercato : Ruffier va faire mordre la poussière à Saint-Etienne

Publié le 15 décembre 2020 à 05:00

L’ ASSE veut virer Stéphane Ruffier et a pour ce faire entamé une procédure de licenciement. Le portier malmené cette saison ne va pas se laisser faire puisqu’il aurait déjà prévu d’entamer à son tour une procédure devant les Preud’hommes en cas d’exécution de la menace qui plane sur sa tête.

ASSE Mercato : Stéphan Ruffier n'est pas encore licencié

Dès la survenance de la première divergence entre Stéphan Ruffier et Claude Puel, son entraîneur, l’agent du gardien de but s’était livré à une déclaration fracassante contre le nouveau coach d’alors. L’ ASSE et l’entraîneur auraient aimé que Stéphane Ruffier se désolidarise du discours de son agent, mieux, qu’il s’en sépare. Sauf que le gardien bayonnais n’a jamais envisagé cette issue. Résultat des courses, il est aujourd’hui pris en grippe par ses dirigeants pour cette faute de son agent. L’ AS Saint-Étienne a multiplié des tentatives pour virer Stéphane Ruffier, mais jusqu’ici sans succès. Cependant, la dernière tentative en date pourrait aboutir à un départ du portier, lequel devrait contester cette décision devant les Preud’hommes.

En effet, selon RMC, de source proche de Stéphane Ruffier, l’ ASSE ne devrait se séparer aussi facilement de son gardien. « Le clan Ruffier ne compte pas se laisser faire en acceptant le licenciement », fait savoir le média sportif avant d’ajouter : « Le souhait du joueur est d’aller au bout de son contrat, quitte à boucler une saison blanche. Mais la durée d’une telle procédure permettra aux Verts de dégager de la masse salariale jusqu’au jugement (en général 12 à 36 mois, date à laquelle si le tribunal leur donne raison, ils n’auront rien à payer. Dans le cas contraire, ils devront payer les six mois de salaire plus de probables dommages et intérêts).»

L' As Saint-Étienne va-t-elle renoncer à son projet

Cette éventualité pourrait calmer les dirigeants stéphanois dans leur projet de licencier Stéphanois Ruffier à six mois de la fin de son contrat. Il faut noter que le joueur n’est pas utilisé cette saison par Claude Puel à cause de leurs querelles.













Par Gary SLM