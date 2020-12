ASSE - Angers SCO (0-0) : Un nul pas cher payé pour Claude Puel

Publié le 12 décembre 2020 à 11:28

Tenue en échec pour la troisième fois consécutive en Ligue 1, l' ASSE ne réussit toujours pas à gagner. Mais Claude Puel constate du mieux dans le jeu développé par son équipe.

L'ASSE aurait mérité les trois points, pense Claude Puel

Contre Angers SCO hier soir, l'ASSE a globalement maîtrisé son sujet, même si Jessy Moulin a essuyé quelques sueurs froides, notamment sur une tête d'Angelo Fulgini en deuxième période. Dans l'autre surface, les Stéphanois ont tenté leur chance à 14 reprises, mais n'ont trouvé le cadre de Paul Bernardoni que 3 fois. "Nous avons gâché des situations par précipitation. Après la mi-temps, j'avais demandé de faire plus de jeu et d'être plus relâché dans les zones de finition. C'était mieux, mais nous n'avons pas eu la réussite espérée" a concédé le coach stéphanois après le match. " Nous aurions mérité un peu plus les trois points" a-t-il déclaré, tout en reconnaissant la bonne prestation de son gardien, qui a sans doute évité le pire à l'ASSE.

La série noire de l'AS Saint-Étienne se poursuit

10 et 1 qui font 11, voilà 11 matchs que l'AS Saint-Étienne n'a pas gagné le moindre match de Ligue 1. Nous étions alors le 17 septembre 2020 et les Verts s'imposaient au stade Vélodrome, se classaient premiers, et faisaient subir à l'OM leur seule défaite de la saison en championnat à ce jour. Depuis, trois mois se sont écoulés et l'ASSE n'a engrangé que trois petits points dans cet intervalle. Ces maigres points glanés sont le résultat de trois matchs nuls consécutifs, succédant à une terrible séquence de sept défaites. Si Nîmes, Strasbourg et Reims s'imposent ce week-end, Saint-Étienne serait barragiste à l'issue de la 14e journée.

Progressivement, la situation du club devient difficile. Celle de son entraîneur Claude Puel aussi. Venu sauver les Verts de la catastrophe sous Ghislain Printant, le club a simplement retrouvé le bas du tableau d'où il n'arrive pas à remonter.













Par Clément