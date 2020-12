LOSC : Ça ne sent pas bon pour le président Gérard Lopez.

Publié le 15 décembre 2020 à 21:51

À quelques heures du passage de Gérard Lopez, président du LOSC, devant la DNCG, L’Équipe, s’appuyant sur un « rendez-vous capital entre le fonds Elliott et le dirigeant », annonce un avenir incertain pour ce dernier à la tête du club nordiste.

LOSC : Gérard Lopez, son rendez-vous crucial avec le fonds Elliot

Le LOSC se porte à merveille en France et en Europe. En Ligue 1, l’équipe de Christophe Galtier a délogé le PSG de la première place du classement au terme de la 14e journée de la Ligue 1. En Ligue Europa, les Dogues sont qualifiés pour les 16es de finale pour lesquelles ils affronteront l’Ajax Amsterdam en février 2021. Pourtant Lille OSC ne va pas bien sur le plan extrasportif. D’après les révélations du quotidien sportif, l’avenir de Gérard Lopez à la tête du club nordiste se joue ces prochaines heures. Une rencontre décisive entre le principal bailleur de fonds du LOSC (fonds Elliott) et le propriétaire du club va se tenir pour un point sur la gestion financière. Vu le contexte sanitaire et économique qui a bouleversé les prévisions budgétaires et asséché les caisses des clubs professionnels, les investisseurs « réfléchissent sérieusement à la dette du club ». Selon la source, le fonds Elliott « doit discuter avec Gérard Lopez, actuellement à Londres, pour faire un point approfondi à ce sujet ».

Parlant de prévisions, la crise sanitaire liée à la pandémie de civid-19, l’absence du public dans les stades et le retrait du principal diffuseur de la Ligue 1, Mediapro, ont occasionné d’énormes pertes et réduit considérablement les ressources des clubs. « De l'issue de cette discussion entre Elliott et Gérard Lopez, dépendront les décisions prises par les deux parties », annonce le média, tout en indiquant deux cas de figure. « Soit Elliott s'en ira pour laisser la place à d'autres investisseurs apportés par Gérard Lopez, soit Elliott demandera une modification profonde de la gouvernance du LOSC et introduira un repreneur dont le projet est déjà prêt ».

Olivier Létang pressenti à la place de Gérard Lopez

Dans le cas où l’actuel patron de Lille OSC serait écarté, L’Équipe croit savoir qu’Olivier Létang pourrait devenir le nouveau président des Dogues. « L'ex-président du Stade rennais se tient prêt à devenir le nouveau boss », d'après la source. Notons qur le montant investi par le fonds Elliot est estimé à près de 130 M€. Quant au passage du LOSC devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), il est prévu mercredi.













Par ALEXIS