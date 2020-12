LOSC : Le gros défi de Gérard Lopez au Paris Saint-Germain

Publié le 14 décembre 2020 à 17:10

Le LOSC a détrôné le PSG de la première place de la Ligue 1, à l’issue de la 14e journée. De quoi donner des ailes au président du club nordiste Gérard Lopez qui se permet de rêver du titre de champion.

LOSC rêve d'un gros coup en Ligue 1

Le LOSC nourrit de grandes ambitions cette saison, vu ses débuts canon en Ligue 1 et en Ligue Europa. Sur le plan local, le club nordiste rêve de remporter le titre de champion de France, 10 ans après son dernier sacre en 2011. Le président des Dogues est conforté dans cette ambition, depuis que son équipe a pris la tête de la Ligue 1 en délogeant le PSG. « À effectif complet, sans blessure, en gardant la même même envie, la même intensité, etc. On peut faire quelque chose », a déclaré Gérard Lopez sur Canal+, depuis New York, après la victoire de Lille OSC sur Les Girondins de Bordeaux (2-1), dimanche. « On serait bien bête de ne pas tenter le coup », a estimé le dirigeant lillois, avant de tempérer ses propos, relativement au riche effectif du Paris Saint-Germain. « Avec des blessures importantes, une situation un peu différente, on n’a tout simplement pas la surface ou la profondeur du PSG », a-t-il admis.

Osimhen est parti, Yazici et Yilmaz décisifs

Gérard Lopez a certes transféré Victor Osimhen, le buteur du LOSC la saison dernière, à Naples, mais l’équipe de Christophe Galtier n’a pas été diminuée. Bien au contraire, les nouveaux joueurs, surtout Burak Yilmaz est décisif. L’attaquant turc de 35 ans a marqué 8 buts et délivré 4 passes décisives en 17 matchs disputes toutes compétitions confondues. Notons que le LOSC compte 29 points, soit un point de plus que le PSG, après 14 journées de championnat. Qualifiés pour les 16es de finale de la Ligue Europa, les Lillois et leur meilleur buteur Yusuf Yazici (6 buts en C3) affronteront l’Ajax Amterdam, le 18 février (match aller au stade Pierre Mauroy) et 25 février (retour aux Pays-Bas).













Par ALEXIS