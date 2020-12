OL Féminin : Les Lyonnaises en 8e de finale de Ligue des Champions

Publié le 15 décembre 2020 à 21:21

En fin de soirée, l'OL s'est facilement qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions féminine, compétition dont les Lyonnaises sont les championnes en titre et ont remporté à 7 reprises.

L'OL au rendez-vous des 8e en février

Pour la dernière fois, la Ligue des Champions féminine se dispute sous son "vieux format" : une phase à élimination directe que les 2 meilleurs clubs français intègrent en seizièmes de finale. L'an prochain, des phases de groupes, comme pour la version masculine, seront mises en place.

À l'occasion de ces 16e de finale, le tirage au sort n'a pas réservé l'adversaire le plus clément aux Lyonnaises qui se sont frottées à la Juventus. Mercredi dernier, après avoir été mené au score à Turin, l'OL s'est finalement imposé 3-2 grâce à des réalisations de Wendie Renard, Melvine Malard et Saki Kumagai. Ce mardi soir, lors du match retour, les joueuses de Jean-Luc Vasseur ne se sont pas fait de frayeurs face aux Italiennes. L'Allemande Dzsenifer Marozsan a profité d'une erreur de la défense de la Juve pour ouvrir le score (1-0, 21'), puis, en toute fin de match, l'OL a aggravé le score. Lancée par Marozsan, Melvine Malard a réalisé sur le break sur une frappe à ras de terre impeccable (2-0, 88'). Enfin, sur un centre de Marozsan, encore elle, Amel Majri a offert le troisième but à Janice Cayman, buteuse sur une reprise aux six mètres (3-0, 90+1').

Grâce à ce score de 6-2 sur l'ensemble des deux matchs, l'OL se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions féminine, qui se disputeront au mois de février prochain.

Les notes des Lyonnaises

Bouhaddi (6) - Carpenter (6), Buchanan (6), Kumagai (5), Bacha (6) - Gunnarsdottir (5), Henry (5) - Cascarino (6), Marozsan (8), Majri (6) - Parris (6).













Par Clément