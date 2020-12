Stade Rennais - OM : Sans Gomis ni Caleta-Car, les compos probables

Publié le 16 décembre 2020 à 05:00

Après son réveil du week-end dernier à Nice (0-1), le Stade Rennais veut enchaîner face à un OM en pleine confiance en championnat.

Le Stade Rennais veut recoller au Top 5

Leader de Ligue 1 en octobre, le Stade Rennais a ensuite subi une série de 13 matchs sans victoire qui a pris fin ce dimanche à Nice (1-0). Les Bretons, qui étaient descendus en milieu de tableau, peuvent enclencher une nouvelle dynamique en cas de succès face à l'Olympique de Marseille ce mercredi soir. Une victoire leur permettrait de se rapprocher des places européennes dont l'occupant le plus proche est Montpellier (5e, 26 points). Pour l'heure, ils occupent la 8e place avec 22 points au compteur. Julien Stéphan devra composer son XI de départ sans Alfred Gomis, ni Serhou Guirassy, Jonas Martin, Romain Del Castillo et Daniele Rugani, blessés.

La compo probable rennaise : Salin - Traoré, Da Silva (cap.), Aguerd, Maouassa - Nzonzi, Camavinga, Grenier - Doku, Niang, Terrier.

L'OM entend poursuivre son petit bonhomme de chemin

Invaincus en Ligue 1 depuis la mi-septembre, les Marseillais, actuellement 4e avec 27 points, mais avec deux matchs de retard, comptent bien étirer leur série d'invincibilité et même de victoires (6 consécutives) en championnat. Avec un sacré concours de circonstances (PSG ne gagne pas, LOSC et OL perdent), l'OM pourrait clore la 15e journée en tête du classement malgré ses deux matchs en moins ! Suspendu, Duje Caleta-Car ne sera pas sur la feuille de match tout comme Morgan Sanson, blessé, tandis que Dimitri Payet, Jordan Amavi et Nemanja Radonjic font leur retour.

La compo probable marseillaise : Mandanda (cap.) - Sakai, Alvaro, Balerdi, Amavi - Kamara, Rongier, Cuisance - Payet - Thauvin, Benedetto.













Par Clément