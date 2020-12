OM 2-1 AS Monaco : Marseille, efficacité glaçante (résumé & notes)

Publié le 12 décembre 2020 à 20:14

Grâce à une sixième victoire consécutive en Ligue 1, obtenue face à l'AS Monaco au moyen d'une efficacité redoutable, l'OM, 2e, revient à 1 point du PSG.

2 tirs cadrés, 2 buts : l'OM toujours en pleine réussite

C'est un fait qui semble suivre l'OM depuis le début de la saison : la réussite lui sourit et la rencontre du soir l'a encore démontré. Dès les premières secondes de jeu, sur un centre de Ruben Aguilar, Wissam Ben Yedder se jette pour reprendre le ballon aux six mètres, mais l'international français manque le cadre. Marseille en profite pour donner une leçon de réalisme en quelques minutes. Le centre de Benedetto, après avoir éliminé Badiashile, trouve Thauvin, seul aux six mètres et buteur de la tête. (1-0, 5'). Quelques minutes plus tard, les rôles s'inversent. Cette fois, c'est Thauvin qui distille un excellent centre vers Benedetto, oublié par la défense monégasque et dont la reprise de volée du droit ne laisse aucune chance à Mannone. (2-0, 13').

Après 13 minutes de jeu, l'OM a déjà les clés pour gérer le match à son aise. L'AS Monaco tente de réagir, mais Kevin Volland, puis Benoît Badiashile sur coup franc, se heurtent à Steve Mandanda. En seconde période, l'entreprise du jeu est laissée aux Monégasques et les situations de contre-attaques se font rares pour l'OM. Interpellé par la VAR, M. Millot choisit de sanctionner la faute de Volland sur Sakai plutôt que la main de Nagatomo dans la surface ; mais il n'a besoin d'aucune aide pour sanctionner la faute de Florian Thauvin à un quart d'heure du terme. Alors qu'il voulait dégager le ballon, le numéro 26 touche Wissam Ben Yedder au visage, celui-ci transforme la sentence bien que Steve Mandanda soit parti du bon côté. (2-1, 80').

Marseille, qui a fini le match avec une ligne défensive de 7 joueurs, entérine un sixième succès consécutif et se place provisoirement sur le podium, en attendant les autres résultats de la 14e journée.

Les notes du match

Olympique de Marseille (5,5) : Mandanda (6) - Sakai (6), Alvaro (6), Caleta-Car (6), Nagatomo (4) - Kamara (4), Rongier (6), Gueye (5) - Cuisance (4) - Benedetto (7), Thauvin (6).

AS Monaco (4,8) : Mannone (4) - Aguilar (6), Disasi (5), Badiashile (4), Henrique (4) - Diop (6), Tchouameni (5), Fofana (4), Martins (4) - Volland (5), Ben Yedder (6).













Par Clément