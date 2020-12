Stade Rennais : Gomis toujours absent, Bourigeaud pas puni

Publié le 15 décembre 2020 à 16:25

Le Stade Rennais veut valider sa victoire obtenue sur la pelouse de l'OGC Nice (1-0), dès mercredi, face à l'Olympique de Marseille (21h). Contre l'équipe en forme du moment, l'entraîneur des Rouge et Noir, Julien Stéphan, devra encore une fois se passer des services de son gardien Alfred Gomis, toujours indisponible.

Le Stade Rennais retrouve le sourire

Le Stade Rennais a renoué avec la victoire, dimanche, contre l'OGC Nice (1-0). Après un succès, "il y a forcément plus de sourires, plus de joie", a reconnu Julien Stéphan. "Tout le monde était satisfait de la performance, mais il faut rééditer ça tout de suite, contre un adversaire qui est sur une excellente dynamique, très efficace", a tempéré l'entraîneur du SRFC. "L'OM joue les premiers rôles, ça sera difficile. Ce qui est impressionnant chez eux, c'est leur efficacité. Ils saisissent la moindre possibilité qu'ils ont pour marquer. C'est ce qui leur permet d'être en haut du classement." Le coach breton s'est néanmoins félicité "du niveau retrouvé par l'équipe contre Nice". Ajoutant : "On a bien défendu, été bien compact malgré notre fébrilité les dix premières minutes. Après ça, on n'a pas concédé d'occasion. On a aussi très bien utilisé le ballon en seconde période."

"L'OM a la faculté d'être efficace dans les deux surfaces de réparation, a commenté Julien Stéphan. C'est un groupe très expérimenté. Ils ont un gardien décisif. Des joueurs offensifs capables de marquer à tout moment. Un bloc équipe dense et compact, la meilleure défense de Ligue 1 avec Lille et le PSG. C'est une équipe pragmatique, qui peut aussi produire du jeu par séquences." Le Stade Rennais devrait faire un gros match pour battre une équipe "qui fait ce qu'il faut pour être en haut".

Gomis forfait, Bourigeaud de retour ?

Julien Stéphan aura "exactement le même groupe à disposition" contre l'OM que face à l'OGC Nice. Il sera donc privé d'Alfred Gomis, toujours indisponible, qui souffre d'une "blessure articulaire". Son retour est espéré le week-end prochain mais reste incertain. L'entraîneur du SRFC devra également faire sans Daniele Rugani, Jonas Martin et Romain Del Castillo. Concernant Benjamin Bourigeaud, plus titulaire depuis son match contre le RC Lens, il pourrait faire son retour contre l'OM. "On a différentes options. Tout le monde ne peut pas jouer en même temps. Il a énormément joué. On verra mercredi, je n'ai pas encore décidé du onze", a commenté l'entraîneur du Stade Rennais. Face à "l'équipe en forme du moment", le Stade Rennais aura "un défi hyper intéressant à relever pour confirmer [son] succès à Nice".













Par Matthieu