OGC Nice 0-1 SRFC : Niang buteur, Rennes vainqueur (résumé & notes)

Publié le 13 décembre 2020 à 15:34

En s'imposant sur la pelouse de l'OGC Nice cet après-midi, le Stade Rennais a mis fin à une terrible série de 13 matchs sans victoire. Premier succès depuis le 31 octobre pour le SRFC, tandis que l'OGCN est à la recherche d'une victoire depuis le 1er novembre.

Le Stade Rennais, plus réaliste

La première mi-temps, agréable dans son ensemble, donne lieu à un spectacle équilibré entre deux formations en manque de points et de confiance. Claude-Maurice (8'), puis Gouiri (9'), qui n'attrapent pas le cadre de Salin, manquent les premières occasions du match et permettent au Stade Rennais de réagir. Habituellement décisif dans la surface adverse, Amine Gouiri l'est cette fois dans la sienne. Le buteur niçois repousse miraculeusement sur sa ligne une tête croisée de Nayef Aguerd qui prenait le chemin des filets (15') ! Dangereux une première fois, Aguerd l'est une seconde mais cette fois, Benitez intervient et préserve sa cage inviolée (25').

Il aura fallu une erreur pour débloquer la rencontre. Danilo et Daniliuc sont coupables d'une mésentente, M'Baye Niang récupère le cuir sur la gauche de la surface et trompe Walter Benitez, son premier but de la saison. (0-1, 28'). Pas abattus, les Aiglons réagissent avant la mi-temps. Gouiri profite de la remise de Reine-Adélaïde pour tenter une reprise acrobatique, qui fuit le cadre breton.

Même si les Azuréens tentent de réagir au retour des vestiaires par l'intermédiare de Claude-Maurice (56'), ce sont les Rennais qui se créent les occasions les plus dangereuses. Faitout Maouassa ne cadre pas sa frappe (51'), Jérémy Doku fait le mauvais choix devant le but (65'), puis bute sur Benitez (68'), enfin, Hamari Traoré, lancé par Camavinga, croise trop son tir (70').

Plus rien ne changera, l'entrée en jeu de Kasper Dolberg n'a pas particulièrement eu d'effet. Le SRFC retrouve le sourire, tandis que l'OGC Nice s'enfonce encore un peu plus dans le doute.

Les notes du match OGCN - SRFC

OGC Nice (4,9) : Benitez (6) - Daniliuc (5), Danilo (4), N'Soki (5) - Lotomba (4), Reine-Adélaïde (5), Schneiderlin (5), Kamara (5) - Boudaoui (5), Gouirir (6), Claude-Maurice (4).

Stade Rennais (6) : Salin (6) - Traoré (6), Da Silva (6), Aguerd (6), Maouassa (6) - Nzonzi (5), Camavinga (7), Grenier (6) - Doku (6), Niang (6), Truffert (6).













Par Clément