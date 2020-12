OM : Ligue des champions, un cadre défend les recrues

Publié le 16 décembre 2020 à 19:09

L'OM a recruté cinq joueurs l’été dernier, en vue de la Ligue des champions. À l’arrivée, l'Olympique de Marseille n'a pas pu franchir l’étape de la phase de poule. Selon Dimitri Payet, les nouveaux joueurs ne sont pas responsables de cette élimination précoce de l'équipe phocéenne.

OM : Payet, « ce n’est pas aux jeunes qu’on va le reprocher »

L'OM a quitté la Ligue des champions de façon humiliante, avec cinq défaites en six matchs. Derniers de leur groupe avec trois points, les Olympiens n’ont même pas été repêchés pour les 16es de finale de la Ligue Europa. Suite à cet échec en Coupe d’Europe, les détracteurs de l’Olympique de Marseille ont pointé le recrutement estival le jugeant un peu pauvre. Pour Dimitri Payet, les joueurs arrivés à l'OM à l’été, dont la plupart sont des jeunes, ne sont pas responsables de la débâcle en C1. « Le recrutement trop tendre pour la Ligue des Champions ? Ce n’est pas aux jeunes qu’on va le reprocher », a-t-il répondu dans une interview dans L’Équipe. « Qu’on me tape sur les doigts, oui, mais eux, ils découvrent la compétition. On ne peut pas leur mettre ça sur les épaules », a expliqué le cadre du vestiaire marseillais. Selon Dimitri Payet, « il y a de la qualité » parmi les recrues estivales. « Ils peuvent faire du bien au club dans les années qui viennent », d’après lui.

Qui sont les cinq recrues de l'Olympique de Marseille

Pour rappel, l'OM a recruté Pape Gueye (milieu défensif, 21 ans), Leonardo Balerdi (défenseur central, 21 ans), Luis Henrique (ailier gauche, 19 ans) et Mickaël Cuisance (milieu de terrain, 21 ans) et Yuto Nagatomo (arrière gauche, 34 ans). Comme on le constate bien, ils sont tous jeune et sans expérience du haut niveau de la Ligue des champions, a part l’international japonais passé par Cesena, l’Inter Milan et Galatasaray.













Par ALEXIS