OM : LdC, Steve Mandanda confiant pour le choc contre City

Contrairement à André Villas-Boas, Steve Mandanda est optimiste au moment d’affronter Manchester City. L’OM se rend sur la pelouse des Cityzens ce mercredi dans l’espoir de se qualifier pour la Ligue Europa.

Steve Mandanda prend le contrepied de Villas-Boas

L’Olympique de Marseille joue gros pour sa dernière sortie en Ligue des champions. Mercredi, l’OM va défier Manchester City à l’Etihad Stadium. Les Marseillais doivent faire un résultat pour obtenir un ticket pour la Ligue Europa. Contre le club phocéen, Pep Guardiola devrait aligner un onze remanié. Une situation loin de rassurer André Villas-Boas. Le technicien portugais estime que les Anglais seront toujours dangereux en l’absence de certains cadres. Portier de l’OM, Steve Mandanda est serein au moment de retrouver les Skyblues. Le capitaine de Marseille veut s’appuyer sur la dynamique actuelle de son équipe pour créer la surprise à l’Etihad. Pour l’expérimenté gardien de but, son équipe se porte mieux.

Un exploit de l’OM est-il possible ?

« On a su accumuler les victoires, donc c’est forcément plus simple. On a aussi réussi à concrétiser nos occasions, donc on se retrouve avec deux ou trois buts d’écart, ce qui est plus facile à gérer […] On a gagné en confiance, en sérénité », a déclaré Steve Mandanda selon les propos rapportés par But Football Club. L’OM reste sur une victoire contre l’Olympiakos en Ligue des champions (2-1). En championnat, les Olympiens ont enchaîné une cinquième victoire de rang contre Nîmes (0-2). Même contre City, le portier marseillais estime que l’OM peut « enchaîner et garder cet état d’esprit ». Contre City, Marseille va tenter de rééditer l’exploit de Lyon il y a deux ans. Les Gones s’étaient imposés (1-2) sur la pelouse des Skyblues lors de la 1re journée de la phase de poules.













