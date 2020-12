PSG - Basaksehir : Demba Ba en veut vraiment à Thomas Tuchel

Publié le 16 décembre 2020 à 19:40

Demba Ba a été au-devant de scène lors du match PSG - Istanbul Basaksehir entaché par les propos racistes de l’arbitre Sebastian Coltescu à l’encontre de Pierre Achille Webo. L’attaquant du club turc a gardé une dent dure contre Thomas Tuchel après l’incident du Parc des Princes.

Demba Ba et Sebastian Coltescu se sont parlé

Demba Ba n’a pas fini de régler ses comptes avec certaines personnes pour l’incident survenu lors du match PSG - Istanbul Basaksehir en Ligue des champions. Après la chaude explication avec Sebastian Coltescu au Parc des Princes, le Sénégalais a confirmé un coup de fil entre lui et le 4e arbitre roumain. Il a appris qu’ils se sont parlé plus calmement et se sont compris, grâce à la médiation de son compatriote Ousmane N’Doye, un ancien joueur ayant évolué en Roumanie entre 2007 et 2017. « Quelqu’un à qui je ne pouvais pas dire non m’a appelé et m’a dit que l’arbitre voulait me parler. J’ai dit, OK, puis Sebastian Coltescu m’a appelé. Il m’a expliqué qu’il n’était pas un homme raciste. Il s’est excusé pour ce qu’il s’est passé. Il est désolé pour ce qui est arrivé », a fait savoir Demba Ba dans la presse turque, ce mercredi.

PSG : Le comportement de Tuchel pointé par Demba Ba

Comme il l’a fait avec Sebastian Coltescu, l’avant centre de Basaksehir souhaite s’expliquer avec Thomas Tuchel à qui il reproche un comportement inapproprié lors de l’incident Achille Webo - Sebastian Coltescu. « Certaines personnes de Paris, ou plutôt une personne de Paris, j'aurais aimé qu'elle soit devant la caméra et qu'elle explique comment elle nous a traités. Parce que je n'accepte pas cela et que je ne l'accepterai jamais, et la prochaine fois que je le verrai, il en entendra parler » , a-t-il pesté dans un entretien accordé à TRT World, parlant de l’entraîneur du PSG. « Il a eu une discussion avec un ou deux joueurs de notre équipe et nous a en gros reprochés ce qui s'est passé. C'est son problème, pas le mien. Ce n'est pas quelque chose que je vais partager devant la caméra. Mais si je dois le voir un jour, j'en parlerai avec lui », a expliqué Demba Ba en colère.













Par ALEXIS