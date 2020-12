PSG : Racisme, Webo loue le courage de Neymar et Mbappé

Publié le 12 décembre 2020 à 11:34

Après l’incident survenu lors du match PSG - Istanbul Basaksehir en Ligue des champions, mardi au Parc des Princes, Pierre Achille Webo a adressé un message fort au club de la capitale, à ses dirigeants et aux joueurs. Ils avaient tous fait preuve de solidarité envers l’entraîneur adjoint su club turc, victime de propos racistes.

PSG : Achille Webo remercie le Paris SG

Le bel exemple de solidarité et de fermeté du PSG, lors du match contre Istanbul Basaksehir, a été reconnu à sa juste valeur par le club turc et particulièrement par Pierre Achille Webo. Traité de « negru » par Sebastian Coltescu, 4e arbitre de la rencontre entre les Parisiens et les Stanbouliotes, le Camerounais avait vigoureusement dénoncé les propos racistes de l’officiel. Toute l’équipe de Basaksehir, soutenu par celle du Paris Saint-Germain, avait décidé de quitter l’aire de jeu et de ne plus reprendre le match. Cela, en solidarité à Pierre Achille Webo, insulté. Ayant ainsi récusé l’arbitre roumain, les acteurs du jeu avaient obtenu de l’UEFA, le report du match avec de nouveaux arbitres, mercredi. Quatre jours après le regrettable incident, le coach adjoint d’Istanbul Basaksehir a adressé des remerciements au club de la capitale.

« Je tiens à remercier tous les joueurs du PSG, le club, toutes les personnes qui étaient là, pour leur solidarité avec nous », a-t-il confié au Daily Mail avant d'ajouter : « Je suis très fier d’eux et je tiens à les remercier pour tout ce qu’ils ont fait à ce moment-là parce que j’étais hors de contrôle pendant ces cinq, dix secondes. C’était très, très important, car c’était un match de Ligue des champions. Avec tout ce qu’ils ont autour, pour faire ça, pour ce genre de réaction, aux deux clubs, merci, bravo ».

Webo témoigne d'un acte courageux de Neymar et Mbappé

Le technicien de 38 ans a loué particulière le courage de Neymar, Marquinhos, Mbappé, Abdou Diallo et Leonardo. « Ils étaient dans le couloir et ils ont dit : '"on est désolé pour ce qui s'est passé, mais vous avez notre soutien". Ils ont dit : "ne vous inquiétez pas, nous sommes avec vous, nous n'allons pas jouer. Nous n'acceptons pas ce genre de mots dans le football"», a-t-il témoigné. Finalement, le PSG a battu son hôte (5-1), lors du match rejoué le lendemain, grâce à un triplé de Neymar et un doublé de Mbappé.













Par ALEXIS