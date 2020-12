Ligue 1 : Le PSG sur le point de faire une énorme boulette

Publié le 16 décembre 2020 à 17:30

Le PSG ne pointe qu'à la troisième place de Ligue en cette mi-décembre, derrière le LOSC et l'OL. Avec quatre défaites au compteur en Ligue 1, le Paris SG est à la peine et a récemment perdu Neymar sur blessure. Cependant, Thomas Tuchel, alors qu'on attendait une longue absence du Brésilien, a surpris son monde ne annonçant que le Brésilien pourrait être de la partie face à Lille dimanche.

Neymar, le soulagement après l'inquiétude

Sa sortie en pleurs, sur civière, dans les arrêts de jeu du choc de Ligue 1 entre le PSG et l'OL, dimanche (0-1), a inquiété tous les supporters parisiens. Alors que le club tirait le FC Barcelone le lendemain de la blessure du Brésilien, on se demandait si Neymar pourrait participer au huitième de finale aller contre les Catalans le 16 février prochain. Mais les nouvelles ont vite été rassurantes. "Les premiers examens pratiqués par le staff médical du PSG, ce dimanche soir au Parc des Princes, sont plutôt rassurants, écrivait lundi Le Parisien. Le Brésilien ne souffre pas de fracture. C’est que redoutaient les médecins du club, et qui aurait nécessité une immobilisation de longue durée comme lors des deux premières blessures de Neymar au pied droit avec le PSG, en février 2018 et janvier 2019."

Rassuré, Neymarpubliait le message suivant sur Instagram : "Les pleurs sont causés par la douleur, le désespoir, la peur, l’angoisse, la chirurgie, les béquilles et autres mauvais souvenirs. Ça aurait pu être pire, mais encore une fois, Dieu m’a sauvé de quelque chose de grave. Récupérer et revenir le plus vite possible." Et ce retour en Ligue 1 pourrait effectivement être encore plus rapide que prévu.

Ligue 1 : le PSG prend un gros risque

En effet, dans la foulée, L'Equipe annonçait une absence limitée de deux à trois semaines maximum. Qui a dit mieux ? DJ Snake, l'artiste très proche du vestiaire parisien. Il a annoncé une absence d'une dizaine de jours pour Neymar. Ce qui a finalement été confirmé par l'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, qui a expliqué en conférence de presse mardi que sa star pourrait bien être de retour dès dimanche, pour le choc de Ligue 1 sur la pelouse du LOSC. Un petit miracle pour le Brésilien. "Il y aura un nouvel examen mercredi pour Neymar. Je ne peux pas dire qu’il jouera face à Lille, mais il y a un espoir, a expliqué le coach parisien. Je peux seulement dire que ce n’est pas impossible de le voir jouer contre Lille. On va tout essayer. Je ne peux pas dire oui ou non encore."

Ce mercredi, Le Parisien pensait que Neymar serait bien sur le terrain de Pierre-Mauroy, dimanche (21h) pour la 16e journée de Ligue 1. Mais un proche du joueur a commenté cette possibilité, la qualifiant de "risquée et prématurée". En cas de rechute, ou de nouveau coup, l'indisponibilité du Brésilien, actuellement très courte au vu des images de sa blessure, pour s'allonger. Avec le risque de voir Neymar indisponible pour le FC Barcelone en Ligue des champions. Impensable pour le PSG, qui malgré sa volonté de repasser devant le LOSC au classement, devrait se montrer raisonnable.













Par Matthieu