OL Mercato : Une signature officielle à l'Olympique Lyonnais

Publié le 17 décembre 2020 à 21:19

L’ OL a annoncé la signature d’un jeune joueur, ce jeudi, à quelques jours de l’ouverture officielle du mercato hivernal, le 2 janvier 2021.

L'OL offre un premier contrat pro à Malo Gusto

Dans un communiqué officiel publié sur son site internet, l’OL annonce la promotion d'un défenseur latéral issu de son académie. « L’Olympique Lyonnais est heureux d’informer de la signature du premier contrat professionnel de Malo Gusto (17 ans) pour 3 saisons, soit jusqu’en juin 2023 », a communiqué le club rhodanien. Le néo-professionnel est de la même génération que Rayan Cherki et Florent Da Silva. Le premier avait signé son premier bail professionnel en juillet 2019. Il joue en Ligue 1 et a même fait 2 apparitions en Ligue des champions la saison dernière. Quant au deuxième, il a obtenu son contrat pro le 2 décembre 2020 et n’a pas encore joué avec l’équipe de Rudi Garcia. Indiquons que Malo Gusto a été intégré au groupe professionnel en début de saison. L’international U17 français a été convoqué à plusieurs reprises en Ligue 1 par le coach de l'OL, sans jouer.

Réaction de Malo Gusto

Le jeune joueur passé pro a réagi à sa signature à Lyon. « C’est un immense honneur pour moi de signer mon premier contrat professionnel dans mon club formateur. Ce n'est vraiment pas une finalité. Il faut continuer à travailler, car ce n'est que le début. Je me suis bien intégré au groupe professionnel », a-t-il confié. Quant à l’OL, il se félicite de la promotion de sa pépite. « Malo Gusto est le 5e joueur de l’Académie à signer un contrat professionnel durant cette année 2020 après Yaya Soumaré, Djibrail Dib, Thibaut Ehling, et Florent Da Silva. L'Olympique Lyonnais confirme ainsi sa détermination à poursuivre son développement sportif autour des joueurs issus de son académie, comme en témoigne la présence de 9 éléments formés au club parmi les 27 joueurs qui composent le groupe professionnel de Rudi Garcia », a souligné l'OL.













Par ALEXIS