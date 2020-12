LOSC : Yusuf Yazıcı explique son retour en grande forme

Publié le 20 décembre 2020 à 12:23

En grande forme depuis le début de saison avec le LOSC, chose qui n'était pas gagnée après sa rupture des ligaments croisés l'année dernière, Yusuf Yazıcı, dans un entretien accordé à L'Equipe, est revenu sur son retour en grande pompe.

Yazıcı blessé au plus mauvais moment avec le LOSC

Recruté par le LOSC à Trabzonspor en 2019 pour 17,5 M€, Yusuf Yazıcı a dû s'adapter à sa nouvelle équipe en quelques semaines. Et alors qu'il commençait à s’imposer dans le groupe de Christophe Galtier, son genou en a décidé autrement. Le 23 décembre 2019, on lui diagnostiquait une rupture des ligaments croisés. « Je savais que j’allais connaître une période d’adaptation. Et que je devais me perfectionner dans certains domaines, devenir plus résistant, plus puissant. Au moment où je me suis dit : “C’est bon, ma période d’adaptation est terminée”, je me blesse. Là, je suis resté loin des matches, de mes coéquipiers. J’ai souffert. Je voulais revenir plus fort », a expliqué l'international turc (27 sélections, 1 but), aujourd'hui soulagé de son début de saison réussi. « Je reçois aujourd’hui tout le fruit du travail. Je suis devenu un meilleur joueur parce que j’ai énormément travaillé », s'est-il félicité.

Célébration contagieuse !

Un vrai travail d'équipe de A à Z. Ou plutôt, Y. Cette célébration où Yusuf Yazıcı prend la forme d'un Y - ses initiales - est le fruit d'une réunion avec plusieurs de ses conseillers (préparateurs physiques, spécialistes du sommeil, agent d'image, psychologue sportif, conseiller vestimentaire...) qu'il avait prévenus : il marquerait "énormément" et il fallait lui trouver une célébration. Depuis, lorsque Yazıcı ouvre ses bras vers le ciel, tous ses coéquipiers veulent se joindre à lui et l'imiter, à tel point que ceux qui n'y participent pas sont déçus ! « Quand on est partis en direction de l’aéroport, dans le bus, ils [José Fonte, Mike Maignan, Sven Botman] m’ont demandé pourquoi je ne les avais pas attendus. J’ai dit que la prochaine fois, on le ferait tous ensemble. Partager ça, ça me fait énormément plaisir », s'est réjoui le Turc. Partie remise ce soir face au PSG ?













Par Clément