Ligue 1 : Le point complet avant le choc LOSC - PSG

Publié le 18 décembre 2020 à 18:15

La Ligue 1 attend le choc LOSC - PSG avec impatience. Le leader et son dauphin seront opposés dimanche (21h), à l'occasion de la 16e journée de championnat. Un match qui promet entre des Lillois impressionnants mais plongés dans une crise extra-sportive et des Parisiens moins convaincants sur le terrain.

LOSC - PSG, un choc de Ligue 1 alléchant

Le LOSC, premier, accueille le PSG, deuxième, dimanche en clôture de la 16e journée de Ligue 1. Mais les Lillois sont dans une situation délicate en interne, malgré leurs excellentes performances sur le terrain depuis le début de la saison. Gérard Lopez devrait céder le club dans les jours à venir et ce départ pourrait avoir de lourdes répercussions compte tenu des récentes révélations du New York Times. Cependant, Christophe Galtier a été maintenu à la tête de l'équipe, qui impressionne son ancien gardien, Vincent Enyeama. "Ce que réussit Lille cette saison est assez exceptionnel, a déclaré à La Voix du Nord le portier nigérian. Pour moi, c’est la meilleure équipe française en ce moment, celle qui pratique le jeu le plus intéressant. Et bien sûr qu’il y aura un coup à jouer face au Paris SG."

Le PSG se méfie du LOSC

Mais pour cette rencontre, le LOSC sera notamment privé de Luiz Araujo, toujours en phase de reprise. Blessé face au Sparta Prague, le Brésilien ne retrouvera pas les terrains avant 2021. Jérémy Pied et Renato Sanches devraient aussi manquer à l'appel. Côté PSG, Thomas Tuchel déplore toujours les absences de Juan Bernat, Mauro Icardi, Pablo Sarabia, Abdou Diallo et probablement Neymar. Marquinhos devrait néanmoins pouvoir tenir son rang. Les Parisiens sont d'ailleurs méfiants, comme l'a révélé l'entraîneur allemand en conférence de presse. "C’est la meilleure équipe avec nous en Ligue 1 en ce moment, a déclaré Thomas Tuchel. Ils sont dans une bonne passe, ils sont très forts. C’est une équipe physique, qui attaque toujours avec quatre joueurs, qui joue très vite les contre-attaques. Ils ont un groupe avec beaucoup de qualité et un entraîneur extraordinaire, très fort." À Christophe Galtier de prouver les louanges de son homologue du Paris SG.













Par Matthieu