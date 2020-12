LOSC - PSG : Paris et Lille se neutralisent à Pierre-Mauroy

Publié le 20 décembre 2020 à 23:45

Pas de vainqueur dans la grosse affiche de la 16e journée de Ligue 1. Le Lille OSC et le PSG se sont séparés sur un score vierge (0-0) dimanche à Pierre-Mauroy.

Match nul entre le LOSC et le PSG

Fort de ses trois succès de rang en championnat, le Lille OSC recevait le Paris Saint-Germain dimanche à Pierre-Mauroy. Le LOSC a vu sa belle série stopper par le PSG. Les Lillois ont été tenus en échec à domicile par les Parisiens. Les deux équipes se sont séparées sur un score de parité (0-0). Bien qu’accroché par Paris, Lille reprend sa place de leader du championnat. Une première place que les Dogues partagent avec les Gones de l’OL. Les hommes de Christophe Galtier disposent néanmoins d’une meilleure différence de buts que leurs rivaux lyonnais. Quant aux Parisiens, ils ont raté l’opportunité de reprendre le fauteuil de leader. Les poulains de Thomas Tuchel ne pointent qu’à la 3e place de Ligue 1.

Des inquiétudes à se faire pour Paris après Lille ?

Avec son nul contre le Lille OSC, le Paris Saint-Germain a confirmé qu’il a bien du mal contre les gros cette saison. Le PSG a perdu ses rencontres contre l’OL, l’OM et l’AS Monaco. Contre Lille, le club de la capitale a concédé son premier match nul sur un score vierge sous Thomas Tuchel. La dernière fois que Paris a terminé une rencontre sans marquer et sans concéder le moindre but remonte au 19 mai 2018. Le Paris Saint-Germain avait alors été accroché par le SM Caen. Avec 32 points à l’issue de la 16e journée, les Parisiens effectuent l’un des pires départs sous l’ère QSI. Ils ne comptaient que 29 unités à ce stade lors de la saison 2012/2013. Accroché par Lille, Paris va tenter de renouer avec le succès mercredi contre le RC Strasbourg au Parc des Princes. Il s’agira de la dernière sortie du PSG cette année.













Par Ange A.