PSG : méforme d'Angel Di Maria, Tuchel connait la raison

Publié le 19 décembre 2020 à 19:02

Ces dernières semaines, Angel Di Maria n'impressionne pas forcément par ses performances avec le PSG. Son entraîneur Thomas Tuchel croit connaître la raison de ce passage à vide du joueur Argentin du Paris Saint-Germain.

Angel Di Maria, un contrat qui lui pose problème ?

Parisien depuis l'été 2015, Angel Di Maria verra son contrat avec le PSG expirer dans 6 mois, en juin 2021 plus précisément. D'après Thomas Tuchel, c'est un facteur qui peut expliquer ses dernières performances assez décevantes avec le club de la capitale, bien que son bilan statistique ne soit pas forcément infamant avec ses 2 buts marqués et ses 4 passes décisives délivrées en 10 rencontres de Ligue 1. "C'est peut-être la situation avec son contrat qui l'influence, je ne sais pas, c'est un garçon très sensible, il a besoin de notre soutien" a indiqué l'entraîneur allemand, qui n'a de cesse de se dresser aux côtés du milieu offensif de l'Albiceleste.

Di Maria devrait débuter LOSC - PSG

Malgré son coup de mou et en l'absence de Neymar, l'Argentin devrait être aligné dans le XI de départ du PSG ce dimanche sur la pelouse du LOSC pour ce choc au sommet de la Ligue 1 en clôture de la 16e journée. "C'est plus dur pour lui ces dernières semaines [...] Il a tout mon soutien, je serai toujours derrière lui. Il est fort probable qu'il débute demain" a avancé Thomas Tuchel en conférence de presse. Reste à voir s'il sera titularisé en tant que relayeur dans un 3-5-2 ou plutôt en position d'ailier dans un 4-3-3 ou 4-4-2 - un changement tactique qui pourrait aussi avoir été la cause de son récent déclin.













Par Clément