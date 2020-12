LOSC : Christophe Galtier tire le positif du nul contre Paris

Publié le 21 décembre 2020 à 06:00

Dominé dans le jeu par le Paris Saint-Germain, le LOSC s’en est sorti avec un nul dimanche à Pierre-Mauroy. Christophe Galtier s’est exprimé après la rencontre. L’occasion pour le technicien de saluer la solidité de son équipe.

Paris, un test réussi pour le LOSC ?

Dimanche, le Lille OSC a repris son fauteuil de leader du championnat. Opposé au Paris Saint-Germain à Pierre-Mauroy, le LOSC s’est contenté d’un match nul pour récupérer la première place. Les deux formations se sont séparées sur un score vierge (0-0). Le club nordiste a tenu bon face à l’ogre parisien tout de même privé de Neymar Jr. Ce qui constitue un premier motif de satisfaction pour Christophe Galtier. Le coach lillois se satisfait des deux points pris contre le club de la capitale. « C’est un bon résultat face à une équipe qui nous a beaucoup dominés dans beaucoup de secteurs, face à une équipe qui nous a étouffés, qui nous a contrés sur le pressing […] Il faut savoir ne pas perdre et on a réussi à le faire », s’est réjoui le technicien marseillais.

Mention spéciale à la défense lilloise ?

En conférence de presse, Christophe Galtier a également apprécié la performance de ses défenseurs face au PSG. À défaut de pouvoir réellement mettre à mal la défense parisienne, l’entraîneur lillois a salué la performance défensive de la bande à José Fonte. « On a beaucoup souffert […] On a manqué de lucidité, on a fait beaucoup d'erreurs techniques après la récupération de balle. Toute l’équipe a fait beaucoup d’efforts et a bien défendu. Si vous ne défendez pas bien contre Paris, vous perdez », a reconnu le coach du LOSC. Après son nul, le Lille OSC va tenter de finir l’année par une victoire. Mercredi, le club nordiste se déplace sur la pelouse du Montpellier Hérault pour sa dernière de 2020.













Par Ange A.