PSG : Fin du suspense sur la présence de Neymar face au LOSC

Publié le 19 décembre 2020 à 14:45

Toute la semaine, l'espoir d'une présence de Neymar à Lille ce dimanche avait persisté pour le Paris Saint-Germain. Mais finalement, le PSG a décidé de ne prendre aucun risque pour son intenational brésilien, qui ne sera donc pas de la partie dans le Nord.

Neymar ne devrait pas rejouer en 2020

Si l'on pouvait craindre au pire suite à sa sortie sur civière en fin de match face à l'OL, Neymar ne souffre finalement que d'une entorse. Les Parisiens espéreraient retrouver leur attaquant vedette pour le choc sur la pelouse du leader lillois ce dimanche, mais, à travers un communiqué, le PSG a indiqué que son numéro 10 ne reprendrait la compétition qu'au mois de janvier. Neymar est donc forfait face au LOSC ce dimanche, puis face à Strasbourg mecredi 23 décembre, pour la dernière journée de championnat en 2020.

5 autres forfaits parisiens pour LOSC - PSG

En plus de l'attaquant auriverde, Thomas Tuchel devra constituer son groupe sans cinq autres joueurs, également forfaits. Les retours de Danilo Pereira et Abdou Diallo ne sont pas espérés avant janvier, celui de Juan Bernat ne devrait pas avoir lieu avant mars. Enfin, Mauro Icardi et Pablo Sarabia devraient retrouver le chemin de l'entraînement dans les prochains jours selon le communiqué du PSG. On notera cependant une bonne nouvelle pour les Franciliens, à savoir le retour de leur capitaine Marquinhos, forfait face à l'OL et Lorient suite à sa blessure à la hanche survenue face à Basaksehir.













Par Clément