Arsenal Mercato : Les Gunners sur un attaquant de Liga

Publié le 21 décembre 2020 à 12:45

Deuxième pire attaque de Premier League, Arsenal pointe à la quinzième place du championnat anglais et Mikel Arteta est plus que décrié par les supporters. Pour pallier à ces carences offensives, les Gunners auraient jeté leur dévolu sur un attaquant de Valence.

Arsenal a besoin d'un renouveau offensif

Dur d'être supporter d'Arsenal en 2020. Quinzièmes au bout de quatorze journées, les Gunners sont bien loin de leurs voisins de Tottenham et Chelsea qui trustent les premières places. Encore défaits ce week-end sur la pelouse d'Everton (2-1), les hommes de Mikel Arteta restent sur une série de trois défaites et n'ont plus gagné depuis sept matchs. Le technicien espagnol est pointé du doigt et ne semble pas trouvé la formule offensivement. Arsenal n'a marqué que douze petits buts en Premier League, dont six par l'intermédiaire du duo Aubameyang-Lacazette rayonnant par le passé et tellement pathétique cette saison. Pour pallier ce manque cruel de réalisme, les dirigants londoniens ont coché le nom de Maxi Gomez, l'attaquant uruguayen de Valence.

Maxi Gomez, un profil qui manque dans l'effectif des Gunners

Alors que la défense était le talon d'Achille des pensionnaires de l'Emirates Stadium ces dernières saisons, l'attaque marche au ralenti en ce début de saison et Maxi Gomez pourrait apporter de la fraîcheur dans ce secteur. Attaquant véloce et réaliste, l'Uruguayen de 24 ans a inscrit quatre buts cette saison, dont un face au FC Barcelone ce week-end. Disposant d'une clause libératoire estimée à 125 millions d'euros, Arsenal compte passer à l'attaque selon le Mirror. En proie à des difficultés financières, Valence devrait liérer son joueur pour un montant avoisinant les 20 millions d'euros, un montant sur lequel les Gunners peuvent facilement s'aligner. Alors que le club londonien devrait être actif au rayon des ventes avec un défenseur qui devrait partir en prêt, Arsenal compte donc se renforcer en attaque et Maxi Gomez est érigé en priorité pour pallier les déboires offensifs du club.













Par Chemssdine