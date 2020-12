FC Barcelone Mercato : Vers un choc au poste d'entraîneur ?

Publié le 28 décembre 2020 à 15:00

La situation du FC Barcelone reste délicate à l'approche du mercato estival. L'équipe de Ronald Koeman ne parvient pas à trouver une stabilité et se repose comme souvent sur Lionel Messi, dont le départ au PSG se fait de plus en plus sentir. Quant à l'entraîneur néerlandais, il ne fait plus l'unanimité à l'approche des élections pour la présidence du club catalan qui auront lieu le 24 janvier.

Au FC Barcelone, tout peut très vite basculer

Le FC Barcelone vit un début de saison difficile et les semaines à venir s'annoncent déterminantes pour la future trajectoire du club catalan. Les élections qui nommeront le nouveau président du Barça n'ont lieu que le 24 janvier et l'instabilité règne dans les rangs barcelonais. Les candidats favoris, notamment Victor Font et Joan Laporta, se questionnent sur l'avenir du club alors que celui de Lionel Messi semble désormais s'écrire loin de la Catalogne. L'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG pourrait finir de convaincre l'Argentin de rejoindre son compatriote chez les champions de France, lui qui n'a fermé aucune porte quant à un départ de son club de toujours. Mais le changement d'entraîneur au Paris Saint-Germain a donné des idées du côté du FC Barcelone. Car Ronald Koeman ne fait pas l'unanimité, dans le jeu proposé comme dans sa gestion de l'effectif au quotidien.

Le Barça pense à tout récent chômeur

Selon Sky Sport Germany et son journaliste Max Bielefeld, "il y a des problèmes avec l'entraîneur Ronald Koeman" au FC Barcelone. Ce dernier "n'a pas sur encore convaincre dans le domaine sportif" et plusieurs candidats à la présidence du club s'interrogent sur le bien-fondé de conserver le Néerlandais à la tête de l'équipe première, alors que plusieurs conflits ont éclaté en interne depuis le début de saison, notamment avec Riqui Puig, accusé d'être une taupe par le coach du Barça. "Il y a des élections présidentielles qui sont très politiques et où chaque candidat amène son propre entraîneur", précise Max Bielefeld. Et pour éventuellement remplacer Ronald Koeman, le FC Barcelone penserait à... Thomas Tuchel ! L'Allemand, tout juste débarqué du PSG, intéresse l'Angleterre mais aussi le Barça. Alors qu'il est pressenti du côté de Manchester United et Chelsea, Tuchel pourrait rebondir au FC Barcelone dès cet hiver et affronter son ancien club en Ligue des champions en février, pour un huitième de finale qui s'annoncerait tonitruant.













Par Matthieu