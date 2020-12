OL : Une tendance se confirme pour le mercato d’hiver

Publié le 30 décembre 2020 à 07:30

Leader du championnat, l’ OL ne devrait pas opérer des changements notables au sein de son effectif cet hiver. Seul un départ est attendu à Lyon en janvier.

OL Transfert : Calme plat à Lyon cet hiver ?

Alors que le mercato d’hiver approche, l’Olympique lyonnais ne devrait pas se montrer énormément actif sur le marché des transferts. Comme le souligne Edward Jay, Rudi Garcia devrait poursuivre avec un effectif quasi-identique. Pour le correspondant de RMC Sport à Lyon, la direction lyonnaise ne s’attend qu’à un départ cet hiver. Il s’agit de celui de Jean Lucas. Fortement concurrencé au milieu de terrain, le Brésilien dispose d’un bon de sortie pour janvier. Le club rhodanien souhaite le prêter pour qu’il gagne en temps de jeu. Il aurait des touches au Brésil et en Ligue 1. Le Stade brestois est notamment présenté comme un sérieux prétendant. Dans une sortie sur Ouest France, Grégory Lorenzi indiquait d’ailleurs que la priorité du club cet hiver sera de recruter un milieu de terrain.

Quelques points d’ombre à lever en janvier

Jean Lucas sur le départ, Rudi Garcia espère finir la saison avec le reste de son effectif. Mais à ce stade, il n’est pas certain que le coach de l’ OL soit exaucé. L’avenir du capitaine Memphis Depay reste notamment à clarifier. Le Néerlandais n’est pas disposé à prolonger et pourrait quitter le club cet hiver. Alors qu’un transfert à Barcelone se complique, l’attaquant batave pourrait prendre la direction de l’Italie. La Juventus de Turin serait disposée à l’accueillir dès cet hiver selon les informations de La Stampa. Outre le cas du capitaine des Gones, celui d’Houssem Aouar est aussi non élucidé. Le milieu lyonnais est suivi depuis de longs mois par les mêmes Bianconeri. Joueur bankable, le joueur dispose d’un bon de sortie de sa direction. Mais celle-ci s’attend à un joli chèque pour le laisser partir. Jean-Michel Aulas ne vendra pas Aouar à moins de 50 millions d’euros.













Par Ange A.