OL Mercato : La Juventus propose un échange pour Memphis

Publié le 29 décembre 2020 à 16:45

Rudi Garcia veutMemphis Depay à l'OL jusqu’à la fin de la saison, afin d’aider son équipe à attendre ses objectifs. Cependant, les nombreux prétendants de l’attaquant ne laissent pas le choix à l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Ils sont désormais trois grosses pointures à la lutte pour le Néerlandais. Et la Juventus à un plan pour récupérer ce dernier dès cet hiver.

La Juve songe à un échange Memphis Depay - Bernardeschi

Priorité de Ronald Koeman au FC Barcelone, Memphis Depay plaît également à deux autres gros calibres européens et plus précisément italiens. Il s'agit de l’AC Milan qui courtise l’attaquant de l'OL depuis le mercato d’été 2019 et la Juventus arrivée dernièrement sur les rangs. Le nouvel entraîneur des Bianconeri, Andrea Pirlo, serait prêt à faire cohabiter la star Cristiano Ronaldo et le buteur des Gones. Vu la forte concurrence sur Memphis Depay, la Juve a décidé de ne pas attendre la fin de son contrat en juin 2021. Bien au contraire, elle est prête à passer à l’offensive dès l’ouverture du marché de l’hiver en janvier, d’après La Stampa. Pour se donner les moyens de réduire le coût du capitaine de l'OL, la Vieille Dame à un plan. Selon le média édité à Turin, elle souhaite inclure Federico Bernardeschi dans la transaction. Plus précisément, la Juventus songe à un échange de l'ailier italien en plus d’un montant revu à la baisse avec Memphis Depay.

Le capitaine de l'OL vendu à 5 M€ ?

En effet, l’Olympique Lyonnais réclamerait 5 M€ pour laisser filer son N°10 qui n’a plus que six mois de contrat chez les Gones. Arrivé de Manchester United en janvier 2017, Memphis Depay avait coûté 16 M€ (+ 9 M€ d’éventuels bonus) à l'OL. Mais avec la crise de covid-19, qui a engendré de grosses pertes pour les clubs professionnels, il est évident que le club rhodanien ne peut pas espérer un gros transfert de son capitaine, auteur de 62 buts en 154 matchs sous le maillot lyonnais. Sans budget pour recruter cet hiver, le Barça est d'ailleurs favorable à l’arrivée libre de Memphis Depay en Catalogne, à l’été 2021. Ce qui lui éviterait de payer des indemnités de transfert.













Par ALEXIS