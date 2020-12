OL Mercato : Un deuxième club de Ligue 1 vise Jean Lucas

Publié le 26 décembre 2020 à 12:10

Jean Lucas doit se trouver un nouveau club cet hiver comme le souhaite l’ OL. En plus des Girondins de Bordeaux, un autre club de Ligue 1 s’est positionné pour le milieu de terrain indésirable à l’Olympique Lyonnais.

OL : Jean Lucas dans le viseur du Stade Brestois

L’ OL ne veut plus de Jean Lucas et lui a demandé de chercher un nouveau club où il pourrait avoir du temps de jeu. Le Brésilien et son représentant ont ainsi décidé de rester en Europe et privilégient la Ligue 1. Bordeaux, qui a des soucis dans son entrejeu, a déjà manifesté le désir de récupérer le natif de Rio de Janeiro. Jean-Louis Gasset, coach des Girondins, apprécie bien le profil de ce dernier. Une semaine avant l’ouverture officielle du mercato hivernale, un autre club de Ligue 1 s'est positionné pour s'offrir les services du joueur de l’Olympique Lyonnais. D’après Ouest France, « l’option Jean Lucas, que le Stade Brestois lorgnait en octobre et que l’OL va prêter, a du crédit ». En effet, le club finistérien cherche à renforcer son milieu de terrain cet hiver. Ce qu’il n’avait pas fait l’été dernier après le transfert d’Ibrahima Diallo à Southampton pour 15 M€.

Le Stade Brestois a un besoin dans l'entrejeu

Il faut rappeler que le Grégory Lorenzi, directeur sportif du Stade Brestois, avait clairement exprimé le besoin de renforcer son équipe au milieu de terrain. « Il faut recruter un joueur supplémentaire dans ce secteur-là. La saison est longue, il y aura enchaînement de matchs, des blessures et des suspensions possibles. Et on est encore fragile sur ce poste », avait-il confié au quotidien régional. Il avait cependant émis une petite difficulté pour combler l’attente de l'entraîneur Olivier Dall'Oglio. « Trouver le joueur qui corresponde à ce qu’on veut n’est pas simple », avait précisé le responsable du SB29 avant de se lâcher sur le profil du joueur recherché : « Il y a toujours un temps d’adaptation et on veut quelqu’un de prêt et à même d’apporter une plus-value sportive à l’équipe ».

Après une saison et demie à l' OL, Jean Lucas (22 ans) correspond évidemment au profil décrit Grégory Lorenzi.













