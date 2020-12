PSG Mercato : Mbappé, le Barça dit tout et n'importe quoi

Publié le 31 décembre 2020 à 17:10

Tant que Kylian Mbappé n'aura pas prolongé au PSG, les rumeurs sur son départ iront bon train. Du côté du FC Barcelone, le recrutement du Français au prochain mercato estival est devenu un véritable enjeu politique et les candidats à la présidence du club catalan rivalisent de promesses intenables...

Le mercato, enjeu de la présidence au FC Barcelone

Le FC Barcelone va vivre un mois de janvier à suspense avec les élections pour la présidence du club catalan qui se tiennent le 24. En attendant, la campagne bat son plein, tout comme les promesses des candidats, plus ou moins tenables. L'un des favoris, Victor Font, a révélé vouloir nommer à court terme la légende du club, Xavi Hernandez, à la tête de l'équipe première et lui adjoindre dans le rôle de directeur sportif Jordi Cruyff. Tous sont convaincus, comme Joan Laporta, autre favori, de parvenir à conserver Lionel Messi au Barça, alors que l'Argentin arrive en fin de contrat et est évidemment très courtisé, par le PSG notamment. Difficile dans ces conditions de démêler le vrai du faux, mais à chaque fois que le PSG semble impliqué dans la campagne barcelonaise, les promesses sont plus que fantaisistes...

Un candidat veut la pépite du PSG

Après les annonces de Victor Font en début de semaine, un autre candidat, Emili Rousaud, y est allé de ses promesses de recrutement. Et il n'y est pas allé de main morte ! Rousaud président du Barça, c'est selon lui l'assurance de voir débarquer les deux jeunes stars du football mondial, Kylian Mbappé et Erling Haaland. Rien que ça ! "Le cas Haaland est sous contrôle", a assuré à Radio Estadio celui qui sera le vice-président de Rousaud en cas d'élection, Josep Maria Minguella. "Nous connaissons toutes les conditions et si le signons, j'appelle Mino Raiola le lendemain. Nous avons fait des progrès avec Mbappé. Si nous y arrivons, Messi sera heureux de rester", a-t-il ajouté. Selon Mundo Deportivo, Emili Rousaud envisagerait bien de faire venir les deux attaquants et de conserver Lionel Messi. Mais si une seule de ces trois prophéties se réalisait, ce sera déjà un exploit pour le FC Barcelone, qui semble actuellement incapable d'aligner une dizaine de millions pour s'offrir le Néerlandais de l'OL, Memphis Depay. Pas sûr que les socios catalans soient assez naïfs pour croire toutes les promesses fantaisistes des candidats à la présidence du club. Le PSG peut dormir sur ses deux oreilles.













Par Matthieu