Barça Mercato : Le duo Mbappé - Haaland rêvé en Catalogne

Publié le 30 décembre 2020 à 19:50

Un dirigeant catalan veut faire venir Kylian Mbappé chez les Blaugrana s’il est élu président. De plus, il pense à une paire prolifique formée par le buteur du PSG et celui du Borussia Dortmund, Erling Haaland.

Kylian Mbappé au Barça et Lionel Messi au PSG ?

C’est la guerre déclarée entre le FC Barcelone et le PSG. Un candidat à la présidence du club catalan rêve du duo Kylian Mbappé - Erling Haaland au Barça. S’il est élu le 24 janvier 2021, Emili Rousaud, c’est de lui qu’il s’agit, promet de travailler au transfert de ces deux serials buteurs au Barça, d’après les informations de L’Équipe. Et pour se donner les moyens d'attirer l’international français champion du monde 2018 et l’avant-centre norvégien, le candidat compte sur son potentiel vice-président Josep Maria Minguella. Emili Rousaud a rappelé dans Mundo Deportivo que c’est bien ce dernier qui « a amené Diego Maradona, Rivaldo, Lionel Messi » au FC Barcelone. Kylian Mbappé (22 ans) est sous contrat au Paris SG jusqu'à fin juin 2022 et son coût est estimé à 180 M€. Quant à Erling Haaland (20 ans), son bail court jusqu'à l'été 2024 et son tarif est évalué à 100 M€.

Emili Rousaud veut aussi faire revenir Neymar

Notons que le candidat à la succession de Josep Maria Bartomeu (président démissionnaire du Barça) avait déclaré, il y a un mois, qu’il souhaitait faire revenir Neymar (28 ans) en Camp Nou, s’il est porté au pinacle en Catalogne. Alors que le PSG songe à récupérer Lionel Messi (33 ans) en fin de contrat FC Barcelone en juin 2021, pour qu'il retrouve son ami Neymar dans la capitale française, les Blaugrana ont aussi leur plan pour dépouiller les Parisiens.













Par ALEXIS