FC Barcelone : Une petite révolution en marche au Barça

Publié le 30 décembre 2020 à 15:35

La situation est de jour en jour plus délicate au FC Barcelone, qui vient à nouveau de concéder un mauvais match nul sur sa pelouse face à Eibar (1-1). Si Ousmane Dembélé, buteur, a fait son retour, le jeu de l'équipe de Ronald Koeman est toujours aussi laborieux et des voix commencent à s'élever contre le coach néerlandais, dans un vrai bourbier au Barça.

Le FC Barcelone à la rue sur tous les tableaux

Le FC Barcelone n'y arrive définitivement pas cette saison. "Vivement la fin de cette année merdique", a même lâché Lionel Messi à la Sexta. La situation de l'Argentin est compliquée dans son club de toujours, alors que les rumeurs faisant état d'un départ vers le PSG à l'issue de son contrat se précisent sérieusement. Mais l'avenir de Messi n'est qu'un des nombreux problèmes actuels du club catalan, qui vit une période de forte instabilité. La crise financière découlant de celle du Covid-19 a plongé les Blaugranes dans le doute et les conflits se multiplient dans le vestiaire, entre les prolongations de contrat et les demandes de baisse de salaires. Sur le terrain, tout est long d'être rose également. Le FC Barcelone a concédé le nul (1-1) sur sa pelouse face à Eibar et pointe à la sixième place de Liga, avant d'affronter le PSG dans quelques semaines en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Un projet d'envergure pour un des favoris à la présidence

L'équipe va si mal que la question d'un changement d'entraîneur commence à se poser. Des rumeurs, provenant de Sky Sport Germany, font état d'un intérêt du Barça pour Thomas Tuchel, tout juste débarquer du Paris Saint-Germain. Mais aucune décision ne sera prise avant la fin de l'instabilité politique au FC Barcelone. Les élections n'auront en effet lieu que le 24 janvier et toute décision importante entre temps est proscrite. Pour l'un des favoris, Victor Font, il est temps de bâtir un nouveau projet. Dans le journal Sport, le candidat, en concurrence principalement avec Joan Laporta, a détaillé son plan de bataille pour le Barça. "Si la saison se termine mal, Xavi serait l’entraîneur du FC Barcelone la saison prochaine en étant manager général en même temps", précise Sport. Pendant ce temps, Victor Font détaillait le futur organigramme du FC Barcelone. En plus de l'ancienne gloire du club, Xavi Hernandez, Font nommerait Jordi Cruyff, fils de la légende Johan, comme directeur sportif. Tito Blanco reviendrait également aux affaires, selon les choix du candidat. Un programme alléchant pour le FC Barcelone, qui va quoi qu'il arrive connaitre du changement dans les semaines à venir...













Par Matthieu