Transfert PSG : Neymar et Lionel Messi discutent de l'avenir !

Publié le 30 décembre 2020 à 13:50

L'arrivée prochaine de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG met un véritable coup de fouet au dossier Lionel Messi. L'Argentin, en fin de contrat à l'issue de la saison au FC Barcelone, semble se rapprocher de jour en jour du Paris Saint-Germain et de récentes déclarations font état de discussions avec son ancien et peut-être futur coéquipier, Neymar.

L'arrivée de Messi au PSG se précise

Mauricio Pochettino arrivera-t-il au PSG avec Lionel Messi dans ses bagages ? La question se pose alors que les rumeurs envoyant le sextuple Ballon d'Or chez les champions de France la saison prochaine se multiplient et se précisent. "Il a des discussions très avancées avec le PSG, a révélé mardi le journal espagnol Gol. Il pourrait signer au plus tard durant la première semaine de février. À Paris, ils ont mis sur la table un contrat énorme, en incluant une maison clés en main et une école pour ses trois garçons. Messi a dit qu’il voulait jouer un jour en MLS. La question est juste de savoir s’il fera escale au PSG. Et si le panorama ne diffère pas de l’état actuel des choses, la réponse sera oui."

Neymar, la star du PSG, avait déclaré il y a quelques semaines : "Ce que je désire le plus, c'est rejouer avec Leo pour en profiter encore avec lui sur le terrain. Où jouerait-il ? N'importe où, ce n'est pas le problème, même à ma place ! Il faut qu'on le fasse dès la saison prochaine." Ce à quoi Lionel Messi, dans un entretien donné à la Sexta, a répondu la chose suivante : "Il faut demander à Neymar pourquoi il a dit que nous allions rejouer ensemble. Moi, je ne sais pas si je vais partir ou prolonger. Je vais attendre la fin de la saison. L'important, c'est de penser à l'équipe. Je ne veux pas être distrait par autre chose. Si je m'en vais, j'aimerais que cela se passe de la meilleure des manière. Et, dans ce cas, je sais que je reviendrai au club un jour." Des propos vagues mais qui laissent à penser que l'Argentin est plus proche d'un départ que d'une prolongation au FC Barcelone.

Des discussions confirmées entre les deux stars

Dans son interview à la Sexta, Lionel Messi a également révélé qu'il discutait fréquemment avec ses amis Neymar et Luis Suarez. "Je confirme que nous avons un groupe WhatsApp avec Neymar et Luis Suarez. On parle de temps en temps, surtout avec Luis, à qui je parle tous les jours. La dernière fois que Neymar et moi avons parlé, c'était après le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, qui nous a opposés. Je lui ai dit que je ne voulais pas l'affronter dès maintenant. Mais Ney non plus ne voulait pas affronter Barcelone." Le Brésilien avait envoyé un message à Messi disant "on se voit bientôt mon ami" à la suite du tirage au sort.

Tous ces éléments semblent aller dans le sens de retrouvailles entre les deux joueurs. D'autant que Messi est bien conscient de la situation économique catastrophique du Barça. "Le club est vraiment mauvais, très mauvais. Il sera difficile de revenir là où nous étions. Vivement que cette année merdique se termine", a-t-il lâché à ce sujet. Avec Pochettino au PSG, tout est sur de bons rails pour accueillir Messi, mais le coach du FC Barcelone, Ronald Koeman, préfère faire l'autruche : "Je pense que la décision de Messi concernant son avenir ne dépend pas d'un entraîneur ou d'un pays en particulier. Je ne sais pas si un entraîneur en particulier peut influencer son avenir." L'Argentin Mauricio Pochettino pourrait néanmoins faire changer le Néerlandais d'avis...













Par Matthieu