OM Mercato : Le joueur de Man United ciblé par l'OM a une idée claire

Publié le 03 janvier 2021 à 12:45

Ciblé par l'OM pour concurrencer Hiroki Sakai au poste de latéral droit notamment, Timothy Fosu-Mensah, le joueur de Manchester United, aurait une idée claire qu'il n'a pas l'intention de changer pour son avenir.

Timothy Fosu-Mensah a refusé une offre de prolongation de Manchester United

Récemment, le joueur de 23 ans, qui n'est apparu qu'une fois en Premier League cette saison (lors de la première journée, défaite 3-1 contre Crystal Palace) a refusé une offre de prolongation de contrat de Manchester United. Comme le rapporte le média mancunien du Manchester Evening News, les termes de la proposition ne conviendraient pas au Néerlandais qui se sentirait sous-estimé par les Red Devils. Cependant, son intention première reste inchangée : le défenseur polyvalent veut continuer avec Manchester United et attend une nouvelle offre de leur part.

L'OM a de la concurrence sur le dossier

Si Timothy Fosu-Mensah et Manchester United ne parviennent pas à s'entendre d'ici la fin de son contrat, le Batave sera libre de s'engager où il le souhaite la saison prochaine, puisqu'il arrive en fin de contrat en juin. Outre l'Olympique de Marseille, d'autres clubs ont fait part de l'intérêt, toujourrs selon le MEN. L'un des plus sérieux rivaux sur le dossier se situerait non loin de Marseille, puisqu'il s'agirait de l'AS Monaco. Enfin, deux clubs de Bundesliga se sont également penchés sur le dossier : le Hertha Berlin et le Bayer Leverkusen. Toujours est-il que le désir de Timothy Fosu-Mensah reste de prolonger son séjour à Old Trafford. Reste à voir si les dirigeants des Red Devils reverront leur proposition de prolongation à la hausse, comme l'espère Fosu-Mensah.













Par Clément