Mercato PSG : Marco Asensio ! Fenerbahçe fixe ses conditions

José Mourinho fait le forcing auprès de ses dirigeants de Fenerbahçe pour obtenir le renfort de Marco Asensio, attaquant du PSG, durant ce mercato estival. Mais le club turc ne compte pas se ruiner dans ce dossier.

D’après les dernières informations divulguées par le journal Fanatik les dirigeants de Fenerbahçe suivent avec une attention particulière la situation de Marco Asensio. Soucieux de renforcer son effectif en vue de la saison prochaine, l’entraîneur du Fener, José Mourinho, aurait expressément demandé à sa direction de faire venir l’attaquant du Paris Saint-Germain cet été.

Le technicien portugais aurait notamment lancé en interne : « prenons-le tout de suite ! » Sous contrat jusqu’en juin 2026, Marco Asensio n’entre pas dans les plans de Luis Enrique et le Paris SG, tout logiquement, serait ouvert aux discussions pour son départ. De retour de son prêt à Aston Villa, l’ancien milieu offensif du Real Madrid serait donc à la recherche d’un nouveau point de chute pour la saison prochaine.

Et ce mardi, Sports Digitale confirme l’intérêt de Fenerbahçe pour Asensio, qui se serait même déjà entretenu avec José Mourinho en vue d’un transfert en Turquie. Après Milan Skriniar, le Fener pourrait ainsi accueillir deux renforts en provenance de Paris durant ce mercato d’été. Même si le club stambouliote ne compte pas surpayer dans cette transaction.

Les plans de Fenerbahçe pour Marco Asensio

Pour libérer le joueur de 29 ans, le Champion d’Europe 2025 réclamerait environ 10 millions d’euros. Les décideurs de Fenerbahçe, de leur côté, pourraient être tenter de négocier un prêt avec option d’achat.

En effet, selon les renseignements obtenus par le quotidien AS, les pensionnaires du Şukru Saracoglu Spor Kompleksi préféreraient récupérer le numéro 11 parisien sous la forme d’un prêt, et ce, si Nasser Al-Khelaïfi accepte d’assurer une partie du salaire d’Asensio, qui avoisinerait les 14 millions d’euros par saison. ℹ️🤝 Il y a eu une réunion entre José Mourinho et Marco Asensio pour discuter une arrivée au Fenerbahçe, selon Sports Digitale 🇹🇷 https://t.co/aieWiswn09— ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) July 1, 2025

Quoi que, le Fener pourrait aussi boucler directement une vente si Luis Campos ne se montre pas trop gourmand dans les discussions. Conscient qu’il n’a plus sa place au PSG, Marco Asensio, lui, serait ouvert à toutes les opportunités et l’idée d’évoluer sous les ordres de José Mourinho pourrait lui convenir pour trouver de la stabilité sur le terrain. Reste maintenant à voir comment va se terminer cette affaire.