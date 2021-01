FC Lorient Mercato : Ce joueur pour l'avenir a fait son choix

Publié le 03 janvier 2021 à 14:47

Révélation de la saison passée en Ligue 2 avec le FC Lorient, Enzo Le Fée a un peu plus de mal à affirmer son talent dans l'élite du football français. Courtisé par certains grands clubs d'Europe cet été, le joueur de 20 ans a déjà fait son choix.

Enzo Le Fée veut s'imposer au FC Lorient

Selon les informations d'Eurosport, le jeune lorientais aurait bien l'intention de terminer la saison sous le maillot orange du FC Lorient. Son talent et son potentiel sont indéniables, mais il peine à allier l'efficacité. Pour preuve, sur les 15 matchs qu'il a disputés cette saison en Ligue 1, il n'a délivré qu'une passe décisive (pour Yoane Wissa face à Nîmes, 3-0). Toujours à la recherche de son premier but avec les Merlus, Enzo Le Fée a fait les frais du début de saison raté des Lorientais. Utilisable à tous les postes du milieu de terrain, ce joueur à vocation offensive a souvent été sacrifié par Christophe Pélissier au profit de milieux de terrain beaucoup plus défensifs, notamment Trevoh Chalobah, Laurent Abergel et Fabien Lemoine.

Des offres pour Enzo Le Fée ?

Cet été, plusieurs grands clubs avaient manifesté leur intérêt pour l'international français U20. C'était le cas de Naples et de l'Olympique de Marseille, mais Enzo Le Fée avait préféré prolonger son contrat avec le FC Lorient. Son club compte beaucoup sur lui pour réaliser une grande deuxième partie de saison et extirper ainsi le FCL de cette bien inconfortable position de barragiste. Avec 12 points, les Merlus sont présentement 18e avec le même total que Dijon (19e) et le Nîmes Olympique (20e).













Par Clément