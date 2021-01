Ex - PSG : La réaction de Thiago Silva au limogeage de Tuchel

Publié le 04 janvier 2021 à 08:30

Ancien capitaine du Paris Saint-Germain, Thiago Silva n’est pas resté indifférent au licenciement de Thomas Tuchel. Le défenseur de Chelsea s’est confié à ce sujet suite à la défaite des siens contre Manchester City.

Tuchel viré, le commentaire de Thiago Silva

Le récent limogeage de Thomas Tuchel continue de susciter des réactions. Au sortir de la défaite de Chelsea contre Manchester City (1-3), Thiago Silva s’est prononcé sur l’éviction du technicien allemand. Pour le défenseur brésilien, le départ de Tuchel était prévisible. Surtout que l’Allemand n’était plus en état de grâce aux yeux de Leonardo, le directeur sportif du PSG. « C’est difficile mais c’était prévisible qu’il allait se passer ça [...] À mon avis, Leonardo a pris la situation en main, il a fait son choix. On ne sait pas si c’était bien, cela ne l’était pas du tout pour Tuchel et son staff, surtout après le match [victoire de Paris contre Strasbourg 4-0, ndlr] », a confié O Monstro au micro de RMC Sport.

Des retrouvailles en vue entre Silva et Tuchel ?

S’il a quitté Paris l’été dernier, Thiago Silva pourrait de nouveau croiser le chemin de Thomas Tuchel. Bild révélait récemment que le technicien allemand pourrait poser ses valises à Stamford Bridge. Frank Lampard serait sur la sellette suite aux récentes contreperformances des Blues. Le revers à domicile contre Manchester City pourrait s’avérer fatal pour le technicien anglais. Le club londonien ne compte qu’une victoire lors de ses six dernières sorties. Chelsea pointe à la 8e place de Premier League. Pressenti comme le successeur de Lampard, Tuchel a l’avantage de connaître quelques têtes de l’effectif londonien. Outre Silva, il a dirigé Christian Pulisic à Dortmund. Il pourrait également retrouver certains compatriotes comme Timo Werner, Antonio Rüdiger et Kai Havertz.













Par Ange A.