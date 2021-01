Paris SG : Discipline et rigueur, Pochettino donne déjà le ton

Publié le 04 janvier 2021 à 12:15

Nommé entraîneur du Paris SG samedi, Mauricio Pochettino a animé son premier entraînement dimanche, avant le match contre l’AS Saint-Étienne, mercredi (21h). Le nouveau patron du staff technique des Parisiens a même donné le ton sur la discipline et la rigueur qu’il compte instaurer.

Paris SG : Pochettino recadre déjà les Parisiens

Ancien joueur du Paris SG, Mauricio Pochettino est le nouveau coach du PSG. Suite à sa nomination officielle le samedi 2 janvier 2021, il a dirigé sa première séance d’entraînement, dimanche. D’après L’ÉquipeNeymar, blessé peu avant la trêve hivernale, s’est entraîné à part. D’autres Parisiens blessés également (Layvin Kurzawa, Danilo Pereira, Abdoulaye Diallo) se sont mis au footing en marge du collectif. Et comme la star brésilienne, ces derniers sont incertains pour la venue de l’ASSE au Parc des Princes. Un fait pas du tout anodin a en effet marqué la séance de dimanche.

D’après les indiscrétions du quotidien Le Parisien, Mauricio Pochettino a rappelé certains joueurs du Paris Saint-Germain à l’ordre. Pendant qu'ils se racontaient les temps forts de leurs vacances, des Parisiens ont été sommés de mettre un terme à leur causerie. «Arrêtez de parler les gars », a glissé le successeur de Thomas Tuchel. La source indique par ailleurs que le successeur de Thomas Tuchel a également annoncé la couleur sur la complicité qu’il compte mettre en place avec son groupe. Pour détendre l’atmosphère, il leur a demandé, avec le sourire : « Fatigués » ?

Des blessés et une troisième place peu honorable

Mauricio Pochettino est arrivé à la tête du Paris SG diminué par de nombreuses blessures. En plus de ceux cités plus haut, Presnel Kimpembe, Leandro Paredes, Juan Bernat, Mauro Icardi et Pablo Sarabia étaient sur le flanc avant le dernier match de 2020. Sur le plan des résultats, le Pairs SG est 3e de la Ligue 1 avec un point en moins sur le leader, l'OL, avant le limogeage de Thomas Tuchel. En Ligue des champions, le club de la capitale est en 8e de finale et affrontera le FC Barcelone, le 16 février en Catalogne, puis le 10 mars à Paris.













Par ALEXIS