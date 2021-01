PSG: L'adjoint de Thomas Tuchel met les points sur les i

Publié le 03 janvier 2021 à 13:15

Avec le limogeage de Thomas Tuchel, c'est une majorité du staff du PSG qui est invité à prendre la porte. L'un de ses adjoints de l'Allemand, Zsolt Löw, a fait part de sa surprise dans la presse hongroise suite au limogeage de Tuchel.

"La décision est un peu incompréhensible" !

Dans une interview pour le média hongrois Nemzeti Sport, Zsolt Löw, l'adjoint de Thomas Tuchel, est revenu sur son départ forcé du PSG."Nous avons été surpris que le 23 décembre, après un match gagné 4-0 contre Strasbourg, le directeur sportif du club, Leonardo, nous dise qu'il ne comptait plus sur Thomas à l'avenir. Après avoir dû faire face à des difficultés considérables, fait quelque chose d'historique avec le PSG, avoir qualifié le club en huitièmes de finale de la Ligue des champions à l'automne, en étant dans le coup en championnat, la décision est un peu incompréhensible", a-t-il expliqué.

Le mercato de la discorde au PSG ?

Visiblement, l'un des plus grands points de désaccord entre Leonardo et Tuchel fut la gestion du mercato. "Le dernier mercato estival ne s'est pas déroulé comme nous l'aurions souhaité. Les principaux départs ont eu lieu avant et juste après les matchs d'août, ils n'ont pas pu être remplacés correctement. Cela a également créé des tensions entre certains dirigeants du club et le staff. Le directeur sportif n'était pas non plus sur la même longueur d'onde que le coach principal" s'est plaint l'ancien défenseur professionnel.

Löw apprécie le timing de la décision

S'il regrette le sort qui lui est réservé, Zsolt Löw reconnaît que les relations n'étaient pas compatibles au bon fonctionnement du club. "Soyons honnêtes, cela n'aurait pas été durable à long terme. Il valait mieux partir maintenant, presque au sommet" a admis l'ex-international hongrois.













Par Clément