Paris SG : Villas-Boas titille les Parisiens avec Pochettino

Publié le 04 janvier 2021 à 18:15

L'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du Paris SG et le licenciement surprise de Thomas Tuchel ont fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours et n'ont pas fini de faire réagir. Du côté de l'Olympique de Marseille, c'est l'entraîneur André Villas-Boas qui y est allé de son petit commentaire, à une dizaine de jours de retrouver le rival parisien à l'occasion du Trophée des champions.

André Villas-Boas tacle la direction du Paris SG

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille était présent en conférence de presse ce lundi, à deux jours de la reprise de la Ligue 1 après une très courte trêve des confiseurs. Alors que les Marseillais accueilleront le Montpellier HSC pour un choc du haut de tableau mercredi (21h), le Paris SG, avec son nouvel entraîneur Mauricio Pochettino, se déplacera à Geoffroy-Guichard pour y défier une ASSE en opération rédemption. Mais c'est le licenciement surprise de Thomas Tuchel qui a surtout fait réagir l'entraîneur portugais, à l'évocation du remue-ménage hivernal du Paris Saint-Germain. "Licencier Tuchel avant Noël, le timing est dur...", a lâché André Villas-Boas. Un bien ou un mal pour Marseille, qui va tenter de décrocher le Trophée des champions à Lens le 13 janvier, pour une revanche du PSG - OM gagné par les Olympiens au Parc des Princes en septembre (0-1) ?

Mauricio Pochettino change le Trophée des champions

Quoi qu'il en soit, l'entraîneur des Phocéens, même s'il privilégie le championnat, mise beaucoup sur ce match face aux Parisiens. "Le Trophée des champions a une grande importance dans les pays où j'ai évolué. Je ne sais pas si c'est la même chose en France..., a déclaré Villas-Boas. Mais la priorité est la Ligue 1." Cependant, il sait que le Paris SG qu'il rencontrera ne sera pas le même que celui qu'il a affronté en septembre avec à sa tête Mauricio Pochettino. "L'arrivée du nouveau coach à Paris change l'approche du Trophée des champions. On n'aura que deux matches pour voir ce qu'il veut mettre en place."

AVB s'attend donc à des surprises, lui qui aura sans doute à faire confiance à la même équipe et la même approche tactique en deuxième partie de saison, sans trop de changement. "On a fait de bonnes choses offensivement avec le losange. Pour trouver l'équilibre, il aurait fallu enchainer plusieurs victoires consécutives, les défaites en C1 nous ont fait beaucoup de mal. Pour la rotation, on a besoin que les autres joueurs soient au niveau aussi. On a de la concurrence, mais ce n'est pas l'effectif le plus profond du monde non plus.." Et cela ne devrait pas s'améliorer. Alors que Mauricio Pochettino devrait avoir les coudées franches, André Villas-Boas fait ceinture et voit chacun de ses dossiers mercato tomber à l'eau...













Par Matthieu