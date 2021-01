ASSE : Saliba, mercato, Ruffier... Claude Puel fait le point

Publié le 04 janvier 2021 à 14:15

L'ASSE va entrer très vite dans le vif de son année 2021 avec la réception du PSG, pour la première de Mauricio Pochettino sur le banc parisien, mercredi (21h), pour la 18e journée de Ligue 1. Avant cette rencontre, Claude Puel a abordé la question du match, mais a également répondu aux problématiques relatives au mercato, avec notamment le prêt de William Saliba à l'OGC Nice et la fin du feuilleton Stéphane Ruffier.

ASSE : Saliba, l'échec du mercato stéphanois

Avant la réception du PSG mercredi, Claude Puel a évoqué le mercato de l'ASSE. Une fenêtre qui a mal débuté, après l'échec du prêt de l'ancien Vert, William Saliba. En difficulté à Arsenal, le jeune défenseur a finalement choisi l'OGC Nice. Il y a eu des discussions avec William Saliba, a confirmé l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne en conférence de presse. Mais on ne peut pas prédire comment va se passer ce mercato et quelles seront les opportunités..." Une déception pour Claude Puel, qui ne veut pas mettre un enjeu trop gros sur le mercato. "Ce que j'aime bien dans ce genre de situation, c'est de ne pas promettre des choses, a-t-il précisé. Qu'on soit attentif et volontaire tout en gardant de la cohérence pour le groupe, on verra s'il y a la possibilité de renforcer l'équipe, mais je ne veux pas en faire des tonnes sur le sujet. Parce que je veux que mon groupe tire sa force de ce qu'il a montré avant la trêve avec de bonnes dispositions dans les têtes et dans le jeu, même si on n'a pas assez capitalisé."

Evidemment, le sujet Stéphane Ruffier a été abordé, alors que le club vient de communiqué sur la fin de l'aventure entre l'ex-numéro un des Verts et le club forézien. "Je me concentre sur mon effectif, a évacué Claude Puel. C’est une situation qu’on a pu déplorer mais qui rentre dans une normalité et une certaine logique. C’est important pour le groupe de ne pas avoir des choses qui puissent le perturber." Avant de contrer avec une annonce. "Le jeune gardien Boubacar Fall va passer sa visite médical et va rejoindre l'ASSE, même s’il n’a pas encore signé." Une arrivée donc dans l'effectif du coach stpéhanois, avec ce jeune joueur bientôt 20 ans, international sénagalais U20.

Le PSG en approche pour Claude Puel

Il ne faudra néanmoins pas perdre de temps avec les dossiers mercato, alors qu'un attaquant est toujours espéré à Sainté. Car dès mercredi, c'est le PSG de Mauricio Pochettino qui se présente à Geoffroy-Guichard. "Sur ce mois de janvier, on va être très vite dans le vif du sujet, a reconnu Claude Puel. C’est toujours spécial d’affronter le PSG, mais on doit avant tout se concentrer sur nous-mêmes. On a fait un travail foncier en prévision des autres matches à notre reprise. Le PSG est dans une autre logique, où il y avait la volonté de récupérer. Ils ont beaucoup enchaîné et ont eu des blessures." À l'ASSE de profiter des instants de flottement d'une équipe en restructuration pour commencer son année 2021 par un exploit.













