OL, PSG : Après la chute de Tuchel, Garcia défie Pochettino

Publié le 04 janvier 2021 à 18:45

En conférence de presse, ce lundi, Rudi Garcia, coach de l'OL, a été invité à se prononcer sur le changement d’entraîneur à la tête du PSG. En effet, l’Olympique Lyonnais est candidat à la succession du Paris Saint-Germain, au titre de champion de France cette saison.

OL : Tuchel ou Pochettino, « ce sont les soucis du PSG » selon Garcia

L'OL est leader du champion avec un point de plus sur le LOSC et le PSG. Avant la 18e journée qui se dispute ce mercredi, Rudi Garcia a été poussé à donner son opinion sur le départ de Thomas Tuchel et l’arrivée de Mauricio Pochettino. Le coach de l’Olympique Lyonnais admet que ce changement n’a aucune incidence sur le statut de l’équipe de la capitale, favorite dans la course pour le podium de la Ligue 1. « On sait que c’est le grand favori du championnat. La seule différence est le classement (actuel, ndlr). C’est une équipe bâtie pour gagner la Ligue des champions », a-t-il reconnu.

Rudi Garcia avoue également que « Thomas Tuchel est un excellent coach, qui a fait de très bonnes choses » au Paris Saint-Germain. Selon lui, « Mauricio Pochettino a aussi fait de belles choses avec Tottenham ». Malgré cela, le technicien de l'OL se tient prêt à défier son nouvel homologue parisien. « Ce sont les soucis du PSG. On est Lyon, on s’occupe de nous. Le reste ne nous regarde pas », a martelé Rudi Garcia.

Le rendez-vous Rudi Garcia - Pochettino fixé en mars

L’Olympique Lyonnais avait infligé une courte défaite (1-0) au Paris Saint-Germain de Thomas Tuchel, au Parc des Princes, lors de la 14e journée de Ligue 1, le 13 décembre dernier. Le match retour entre les deux adversaires à la lutte pour le titre de championnat est prévu le 21 mars, à Décines, lors de la 30e journée. Et ce sera le premier rendez-vous entre Rudi Garcia et Mauricio Pochettino, en Ligue 1.













Par ALEXIS