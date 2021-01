FC Nantes Mercato : Une pépite des Canaris vers l'étranger ?

Publié le 07 janvier 2021 à 12:15

Une pépite issue de l’académie du FC Nantes est partie pour ne pas faire de vieux os chez les Canaris. Alors qu’il fait ses débuts en Ligue 1 cette saison, le jeune attaquant en question a déjà tapé dans l’oeil d’un club étranger à l'occasion du mercato hivernal.

FC Nantes : Kolo Muani visé par le RB Leipzig

Le FC Nantes a la possibilité de réaliser une grosse vente l’été prochain. L’un de ses joueurs très prometteurs plait à un club phare de la Bundesliga. Plus précisément, Le 10Sport croit savoir que Randal Kolo Muani est sur les tablettes du RB Leipzig. Le club allemand aurait même initié les premiers contacts avec l’avant-centre des Canaris selon le site internet. Toutefois, il n’y a encore aucune négociation avec le FC Nantes pour sa pépite. Il faut dire les dirigeants du RB Leipzig songent à un possible transfert de Randal Kolo Muani, mais attendraient plutôt le mercato estival pour passer à l’offensive. Ce dernier est sous contrat jusqu'en juin 2022 et le club de la Cité des Ducs souhaite blinder son bail.

Randal Kolo Muani, révélation du FCN

Randal Kolo Muani a passé trois ans (2015-2018) au sein du centre de formation du FC Nantes. Après avoir fait ses preuves avec la réserve, il a été promu chez les professionnels. Il a disputé son premier match en Ligue 1, le 30 novembre 2018 contre l’ASSE, sous les ordres de Vahid Halilhodzic. La saison suivante (2019-2020), l’attaquant de 22 ans a été prêté à l'US Boulogne en National. Revenu au FCN l’été dernier, Randal Kolo Muani a été préféré à Kalifa Coulibaly par Christian Gourcuff. C’est ainsi qu’il est devenu un titulaire sous le maillot de son club formateur. L’international espoir français est d’ailleurs la révélation au FC Nantes lors de la première partie de la saison. Il a disputé 17 matchs (15 fois titulaires), pour 2 buts et 2 passes décisives.













Par ALEXIS