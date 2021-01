ASSE Mercato : Petit prix pour une piste au milieu de terrain

Publié le 07 janvier 2021 à 14:30

L'ASSE continue de s'activer sur le marché des transferts et ne laisse aucune piste au hasard sur sa route. L'objectif de se renforcer au mercato passe par des bonnes affaires compte tenu de la situation économique de l'AS Saint-Etienne. Si les Verts ont sans doute trouvé leur attaquant avec Mostafa Mohamed, qui demande au Zamalek de le laisser rejoindre le Forez, les dirigeants stéphanois peinent en revanche à boucler le dossier d'un défenseur. Mais ils ouvrent également la porte à un recrutement au milieu de terrain.

C'est fait pour le buteur, c'est compliqué en défense

Après son match nul convaincant contre le Paris SG (1-1), les Verts continuent d'arpenter le marché des transferts. L'arrivée de Mostafa Mohamed semble imminente au poste d'attaquant. Un renfort qui devrait faire du bien alors que l'ASSE peine en attaque. Le buteur égyptien demande à son club du Zamalek de le laisser partir et ce court bras de fer devrait vite trouver une issue positive. L'offre stéphanoise a convaincu le club du Caire, qui voit le départ de son attaquant comme une issue inévitable. Les Stéphanois ont en revanche plus de soucis pour boucler le dossier d'un défenseur. Trabzonspor demande trop pour Edgar Ié et Adama Soumaoro vient de filer entre les doigts des Verts et va quitter le LOSC en prêt pour la Serie A et Bologne. Tout est à refaire pour Sainté dans le secteur offensif, mais les recruteurs ne manquent pas d'imagination. La défense et l'attaque ne sont pas les seuls secteurs où du renfort est espéré et un bon coup se dessine au milieu de terrain.

Un milieu de terrain à bas prix pisté

En effet, dans sa logique de recruter malin à petit prix, l'ASSE étudie toutes les possibilités. Ainsi, selon le journaliste Patrick Juillard, les Verts portent un regard appuyé à Parfait Bizoza. Le joueur possède les nationalités norvégienne et burundaise et évolue à Aalesunds. À 21 ans, Parfait Bizoza est un milieu de terrain polyvalent "doté d'une belle technique et d'une excellente vision de jeu". Les clubs de l'élite en Norvège l'ont dans leurs radars depuis un moment, mais le joueur rêverait d'un départ à l'étranger. L'AS Saint-Etienne se serait donc alignée sur Bizoza, dont le prix n'excède pas 500 000 euros. Une aubaine pour les Verts, qui devront néanmoins faire avec la concurrence du FC Copenhague, mais également d'autres clubs français, en Ligue 1 comme en Ligue 2, dont les noms n'ont pas encore filtré.













Par Matthieu