PSG Mercato : Ancelotti lâche des indices sur Moise Kean

Publié le 09 janvier 2021 à 19:38

Moise Kean, deuxième meilleur buteur du PSG en 12 matches de Ligue 1, derrière Kylian Mbappé, est bien parti pour rester au Paris Saint-Germain à qui il est prêté par Everton jusqu’en juin 2021. Le club de la capitale travaille à son transfert définitif. Informé des intentions du club de la capitale, Carlo Ancelotti a livré son avis sur la question du footballeur appartenant toujours à son équipe.

PSG : Moise Kean, Ancelotti prêt à laisser faire

Moise Kean est prêté au PSG pour la saison 2020-2021, mais sans option d’achat. Arrivé au club parisien sur la pointe des pieds, le 4 octobre 2020, l’attaquant Italo-Ivoirien a réussi à s’imposer dans l’équipe de Thomas Tuchel en 3 mois. Il a pourtant des joueurs de classe mondiale comme Kylian Mbappé et Mauro Icardi comme concurrents à son poste. Avec son talent affiché à chaque match, il a convaincu le staff technique et la Direction du Paris Saint-Germain. Il a marqué 8 buts en championnat français et 2 buts en 4 Ligue des champions.

Interrogé sur la rumeur de son éventuel transfert définitif, le buteur de 20 ans a déclaré : « C'est une très bonne chose pour moi de jouer dans un des plus grands clubs. Là, je suis concentré pour apporter de bons résultats. Pour le futur, on ne sait jamais ». Moise Kean est en effet resté flou sur son avenir au PSG. Selon Sky Sports, les décideurs du club francilien ont contacté leurs homologues d’Everton pour négocier un possible transfert définitif au mercato de l’été 2021.

En conférence de presse, Carlo Ancelotti avoue qu’il ne le retiendra pas contre son gré. « Nous devons d'abord examiner le désir du joueur. S’il veut rester au PSG, alors bien sûr, les deux clubs doivent s'asseoir à la table pour en parler », a-t-il répondu. La décision du futur de Moise Kean lui appartient donc en premier lieu, car selon le manager italien des Toffees, lui et Everton sont « ouverts » aux négociations. « Le club est prêt à discuter si le Paris Saint-Germain veut signer Moïse Kean, qui se débrouille vraiment bien en ce moment », a lâché le technicien transalpin.

Moise Kean plus décisif au Paris SG qu'avec Everton

Rappelons que l’attaquant prêté au club parisien avait été transféré de la Juventus, son club formateur, en août 2019, pour 27,5 M€. Il a signé un contrat de 5 saisons avec Everton, soit jusqu’en juin 2024. Sa valeur marchande actuelle sur le marché des transferts foot est estimée à 30 M€. Avant de rejoindre Paris, Moise Kean avait pris part à 37 matchs (pour 4 buts et 2 passes décisives), toutes compétitions confondues, sous le maillot du club de Premier League. Pour être plus précis, il avait été titulaire 9 fois lors de ces apparitions. Statistiquement, il a déjà fait mieux à Paris en 3 mois qu'avec Everton en une saison (2019-2020).

Mercato : les grands clubs à l’affut

Lancé au haut niveau par le PSG, Moise Kean est dans le viseur de plusieurs clubs. Le FC Barcelone, l’Atlético Madrid, Manchester City et même le Real Madrid surveillent sa situation. Si le club de la capitale ne prolonge pas son bail avant le marché des transferts d’été, la lutte pour l’enrôler devrait être farouche. Il faut savoir que l’Inter et l’AC Milan s’étaient déjà intéressés à ses services du temps où il évoluait encore à Turin.













Par ALEXIS