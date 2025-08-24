Mercato PSG : Le mot de Donnarumma après l’hommage du Parc

Gianluigi Donnarumma a reçu l’hommage du Parc des Princes ce vendredi soir, en marge de la victoire du PSG face à Angers SCO (1-0), à l’occasion de la deuxième journée de Ligue 1. Sur le départ, le gardien italien a envoyé un dernier message aux fans du club de la capitale.

Mercato PSG : Donnarumma soutenu par ses coéquipiers

En marge de sa victoire face à Angers en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a organisé une présentation de ses cinq trophées remporté la saison dernière. Poussé par ses coéquipiers, Gianluigi Donnarumma a eu le droit à un magnifique hommage des supporters. Caché au milieu de ses coéquipiers, le gardien de but de 26 ans s’est fait repérer par Marquinhos qui l’a d’abord enlacé avant de le pousser pour une célébration improvisée.

Réticent au début de l’action, l’international italien s’est laissé et a finalement accepté d’avancer, encouragé par les bousculades amicales d’Achraf Hakimi et de Fabián Ruiz, tout sourire. Décidément très soudé, le groupe parisien s’est dirigé vers le virage Auteuil et a eu droit à une magnifique ovation. Très ému, Gianluigi Donnarumma a même eu droit à un long chant en son honneur.

Une marque de respect et d’amour qui a visiblement touché Donnarumma. L’ancien joueur de l’AC Milan s’est fendu en retour d’un simple « Merci Paris » et de coeurs rouge et bleu sur les réseaux sociaux, un message accompagné d’une photo de lui la main sur le coeur face à une tribune parisienne.

Interrogé par Ligue 1+ sur cette image émouvante, Luis Enrique a d’abord préféré esquiver la question en revenant sur le match et la courte victoire de ses hommes face à Angers SCO (1-0). Mais en conférence de presse l’entraîneur parisien a décidé de s’exprimer sur le sujet.

« C’est toujours joli de voir le soutien des supporters. Je comprends que c’est un moment spécial pour Gigio. C’est difficile de gérer ça, mais c’est joli de voir ce sentiment de confiance et de reconnaissance », a déclaré Luis Enrique. Selon plusieurs sources concordantes, Manchester City est le grand favori pour accueillir prochainement le numéro 1 du Paris Saint-Germain.