OM : Adrien Rabiot a mis le feu aux poudres !

Adrien Rabiot traverse une tempête à l’OM. Entre altercation, soirée mouvementée et décision radicale du club, le milieu français cristallise toutes les tensions. Marseille, de son côté, choisit une ligne de fermeté inédite.

OM : Adrien Rabiot, une altercation qui change tout

Vendredi soir, l’OM a sombré face au Stade Rennais (0-1) en ouverture de la saison. Mais le plus gros coup dur s’est joué après le coup de sifflet final : Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont violemment accrochés, une altercation qui a laissé des traces profondes dans le vestiaire. Résultat immédiat : suspension des deux joueurs et placement express sur la liste des transferts.

La décision a surpris, tant Marseille semblait miser sur l’expérience de Adrien Rabiot pour encadrer une équipe en quête de stabilité. Mais cette fois, la direction a choisi de taper fort. Dans les travées du Vélodrome, certains parlent d’un « précédent historique » pour un joueur de ce calibre.

Rabiot en boîte, l’étincelle de trop pour Marseille

À peine quelques heures après cette bagarre, le milieu de terrain a été aperçu dans une boîte de nuit à Saint-Tropez. Un timing désastreux qui a mis le feu aux réseaux sociaux et accentué le sentiment de rupture entre le joueur et son club. Beaucoup y ont vu un manque de professionnalisme flagrant au moment où des excuses publiques étaient attendues.

Sur Twitch, le journaliste Thibaud Vézirian a résumé le malaise : « Les supporters ne comprennent pas le deux poids deux mesures. Rabiot aperçu en boîte à St Tropez, sauf que les dirigeants attendaient une remise à plat. Mais Rabiot considère qu’il a voulu calmer les choses et pense qu’il reviendra à l’entraînement et que tout va s’aplanir. L’OM fait un cas unique ». Un cas unique, peut-être… mais qui pourrait bien sceller la fin d’une histoire déjà explosive entre le joueur et l’OM.