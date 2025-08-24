Mercato PSG : Rodrigo Mora, l’incroyable coup de théâtre !

Avec Rodrigo Mora, le PSG pensait tenir son nouveau joyau offensif du mercato, mais le scénario a pris une tournure inattendue. Le joueur du FC Porto, convoité par les plus grands clubs européens, semble désormais prêt à céder aux sirènes saoudiennes.

Mercato PSG : Le Paris SG croyait avoir fait la différence pour Rodrigo Mora

Le dossier Rodrigo Mora ressemblait à un feuilleton d’été. Selon les informations de PSG Inside Actus, le PSG avait formulé deux offres au FC Porto : un prêt de 30 millions d’euros avec option d’achat obligatoire, puis une seconde proposition de 50 millions assortie d’un joueur. Deux propositions rejetées sans hésitation par les dirigeants portugais.

Le club parisien s’était alors effacé une dizaine de jours début août avant de revenir dans la danse. Un retour qui semblait décisif puisque, d’après la même source, Mora « avait donné son accord à son agent pour négocier avec Paris mi-juin ». De quoi faire rêver les supporters parisiens, qui imaginaient déjà l’ailier portugais s’épanouir au Parc des Princes aux côtés de Vitinha ou Gonçalo Ramos.

𝐋𝐞 𝐟𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧𝐞 : 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐝 𝐥’𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐢𝐜𝐭𝐞 𝐭𝐨𝐮𝐭



Le football d’aujourd’hui ne se résume plus au jeu sur le terrain. Négociations, montants astronomiques et décisions influencées par l’argent semblent désormais primer sur le choix sportif ou… pic.twitter.com/tgkaZL9q2E — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) August 23, 2025

Quand l’argent efface le projet sportif

Mais dans le football moderne, les convictions sportives s’inclinent souvent devant les arguments financiers. Le Real Madrid, le Milan AC et le Bayern Munich s’étaient également positionnés, mais c’est finalement l’Arabie Saoudite qui a pris le dessus. Toujours selon le compte X, très informé sur les coulisses du mercato parisien, Rodrigo Mora se rapprocherait d’un départ vers Al-Ittihad, prêt à sauter sa clause libératoire. Sauf que tout semble encore avoir basculé.

🟡⚫️ More on Al Ittihad's decision about Rodrigo Mora. This Saturday, the Saudis reached an agreement with FC Porto to waive the €70M release clause. The agreement was ready to be accepted, but when the decision was finalized, the Ittihad board finally sent… €63M! Bid… pic.twitter.com/Yl0uKge3iU — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 23, 2025

Comme l’a révélé le journaliste Sacha Tavolieri, « Al-Ittihad avait conclu un accord avec Porto pour lever la clause libératoire de 70 millions d’euros. Mais, au moment de finaliser, le conseil d’administration n’a proposé que… 63 millions ! L’offre a logiquement été rejetée ». La situation reste floue, mais le choix de Mora démontre un basculement inquiétant : l’eldorado financier prend le pas sur les grands projets européens.