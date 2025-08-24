Mercato PSG : Rodrigo Mora, l’incroyable coup de théâtre !

Afficher l’index Masquer l’index
Avec Rodrigo Mora, le PSG pensait tenir son nouveau joyau offensif du mercato, mais le scénario a pris une tournure inattendue. Le joueur du FC Porto, convoité par les plus grands clubs européens, semble désormais prêt à céder aux sirènes saoudiennes.
Mercato PSG : Le Paris SG croyait avoir fait la différence pour Rodrigo Mora
Le dossier Rodrigo Mora ressemblait à un feuilleton d’été. Selon les informations de PSG Inside Actus, le PSG avait formulé deux offres au FC Porto : un prêt de 30 millions d’euros avec option d’achat obligatoire, puis une seconde proposition de 50 millions assortie d’un joueur. Deux propositions rejetées sans hésitation par les dirigeants portugais.
Le club parisien s’était alors effacé une dizaine de jours début août avant de revenir dans la danse. Un retour qui semblait décisif puisque, d’après la même source, Mora « avait donné son accord à son agent pour négocier avec Paris mi-juin ». De quoi faire rêver les supporters parisiens, qui imaginaient déjà l’ailier portugais s’épanouir au Parc des Princes aux côtés de Vitinha ou Gonçalo Ramos.
Quand l’argent efface le projet sportif
Mais dans le football moderne, les convictions sportives s’inclinent souvent devant les arguments financiers. Le Real Madrid, le Milan AC et le Bayern Munich s’étaient également positionnés, mais c’est finalement l’Arabie Saoudite qui a pris le dessus. Toujours selon le compte X, très informé sur les coulisses du mercato parisien, Rodrigo Mora se rapprocherait d’un départ vers Al-Ittihad, prêt à sauter sa clause libératoire. Sauf que tout semble encore avoir basculé.
Comme l’a révélé le journaliste Sacha Tavolieri, « Al-Ittihad avait conclu un accord avec Porto pour lever la clause libératoire de 70 millions d’euros. Mais, au moment de finaliser, le conseil d’administration n’a proposé que… 63 millions ! L’offre a logiquement été rejetée ». La situation reste floue, mais le choix de Mora démontre un basculement inquiétant : l’eldorado financier prend le pas sur les grands projets européens.