FC Nantes : Clash Castro – Abline, la grosse révélation !

Luis Castro a brisé le silence sur sa gestion musclée de Matthis Abline après la défaite face au PSG. Le coach du FC Nantes assume ses choix, avec franchise, pédagogie… et un soupçon d’ironie. De quoi relancer le débat chez les Canaris, à l’aube d’un match capital contre Strasbourg.

FC Nantes : Castro recadre Abline… mais pas que

L’épisode avait fait grincer des dents : une séance vidéo musclée pointant les erreurs de Matthis Abline après le revers face au PSG. Interrogé en conférence de presse, Luis Castro a tenu à clarifier sa démarche : « Ce n’était pas la première fois qu’on faisait de la vidéo avec Abline. À la mi-temps aussi, j’ai fait de la vidéo, j’ai parlé avec d’autres joueurs qu’Abline (Tati et Lepenant) », a-t-il précisé.

Le technicien portugais, droit dans ses bottes, refuse l’étiquette du coach qui cible un seul joueur. Pour lui, ce travail est avant tout pédagogique et collectif. Preuve de sa confiance, Castro a salué l’implication de son jeune attaquant : « Il s’est donné à cent pour cent toute la semaine, malgré les rumeurs sur son avenir. »

Un choix assumé face au PSG

Le débat a surtout enflé sur l’absence d’Abline au coup d’envoi contre Paris, au profit de Mostafa Mohamed. Castro, avec une pointe d’humour, a balayé les critiques : « Si j’avais mis Abline, peut-être que la question aurait été : pourquoi Mostafa démarre sur le banc ? »

Une pirouette verbale qui cache une réalité : l’entraîneur fait ses choix uniquement sur des critères sportifs. Et il assume pleinement les dilemmes liés à la gestion d’un groupe. Pour lui, corriger et challenger ses joueurs, peu importe leur statut, reste la clé de leur progression.

Mercato et vision à long terme au FCN

En toile de fond, la direction sportive s’active encore en cette fin de mercato. Luis Castro a confirmé l’arrivée imminente d’Armel Bella-Kotchap (Southampton), un renfort défensif de taille. Mais pas question pour lui de bouleverser son effectif : sa ligne de conduite demeure claire, privilégier la stabilité et la progression interne.

À Nantes, le clash annoncé entre Castro et Abline ressemble donc davantage à un malentendu qu’à une fracture. Le coach veut bâtir, corriger et progresser avec son groupe. Et si son ton direct dérange parfois, il a au moins le mérite d’annoncer la couleur.